Pequenos negócios aceleram crescimento em maio, aponta ISM

A atividade econômica dos micro e pequenos negócios no Brasil ganhou força em maio, segundo dados do Índice SumUp do Microempreendedor (ISM). O indicador atingiu 93,52 pontos no período, o que representa um crescimento de 4,61% em relação a abril de 2026.

O resultado sinaliza uma aceleração da atividade após os primeiros meses do ano, de acordo com Lilian Parola, economista e diretora de Mercado de Capitais e Tesouraria da SumUp para a América Latina. “O Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o varejo, influenciou o resultado de maio. Além disso, o desemprego continua em baixa, o que favorece o consumo”, afirma.

Por outro lado, em comparação a maio de 2025, a atividade econômica dos negócios da base da pirâmide caíram 5,43%. “A queda pode estar relacionada à taxa Selic, que segue em patamares altos, e à inflação. Por isso, o ambiente ainda exige cautela por parte dos empreendedores”, diz Lilian.

Sobre o ISM

O ISM é calculado a partir de um método econométrico que considera fatores como sazonalidade, diferenças demográficas do país e participação de cada estado no PIB, assim como o volume de vendas processadas pelos produtos da SumUp. O índice avalia o comportamento dos empreendedores atendidos pela empresa, mas a ampla distribuição geográfica destes clientes permite a mensuração da atividade econômica dos micro e pequenos empreendedores do Brasil como um todo.

A divulgação do Índice SumUp do Microempreendedor (ISM) é uma contribuição da fintech para o país, com o intuito de ampliar o acesso às informações sobre a economia brasileira da base da pirâmide.

Sobre a SumUp

A SumUp é uma companhia global de serviços financeiros que oferece um ecossistema de soluções para microempreendedores, como maquininhas de cartão, conta digital pelo SumUp Bank, empréstimos e links de pagamento, entre outros produtos. Há 13 anos empoderando empreendedores ao redor do mundo, a SumUp atende mais de 4 milhões de micro e pequenos negócios em 37 mercados na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania e na América Latina.

No Brasil, está presente desde 2013 empregando 950 pessoas, sendo 49% mulheres e 26% LGBTQIAP+, com uma liderança 44% feminina. Realizando pesquisas constantes com seus clientes e com foco em educação financeira, a SumUp acompanha as tendências do mercado e dos micro e pequenos negócios.