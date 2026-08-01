PL lota convenção e demonstra força política na largada da campanha de Sergio Moro ao Governo do Paraná

A Convenção Estadual do Partido Liberal (PL), acontece na manhã deste sábado, 1º, em Curitiba, e confirma a força da legenda no Paraná. Com o espaço completamente tomado por lideranças, filiados, apoiadores e representantes de diversas regiões do Estado, o evento marca a oficialização da candidatura do senador Sergio Moro ao Governo do Paraná e consolida a aliança formada por PL, Novo, Podemos e Democracia Cristã (DC).

O grande público presente demonstra a unidade e mobilização da coligação, reunindo prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, além de lideranças do setor produtivo e representantes de movimentos sociais de todas as regiões do Paraná.

Além de homologar a candidatura de Sergio Moro ao Governo do Estado, a convenção oficializa nesta manhã a candidatura do deputado federal Filipe Barros ao Senado, de Edson Vasconcelos (PL), presidente licenciado da Fiep, como candidato a vice-governador, e apresenta a chapa de candidatos a deputado federal e estadual, com destaque para a forte participação feminina por meio do PL Mulher.

Na entrevista coletiva, no ínicio do evento, Sergio Moro destacou que a ampla participação popular demonstra o desejo dos paranaenses por um novo ciclo de desenvolvimento para o Estado.

“Nosso grupo político é formado por lideranças comprometidas com princípios e valores éticos. Estamos abertos a alianças com partidos e pessoas que compartilhem da nossa visão de que o Paraná pode e deve prosperar.”

Moro também afirmou que a coligação nasce fortalecida pela convergência de ideias e pelo compromisso com uma gestão moderna e transparente.

“Nosso objetivo é transformar a realidade do estado por meio da excelência. O Paraná possui um potencial imenso e nosso foco é colocar a eficiência dos serviços públicos em primeiro lugar, por meio de uma gestão técnica e transparente, sempre aberta à consulta da sociedade.”

A convenção também conta com a presença de lideranças do Partido Liberal e dos partidos aliados, reforçando o compromisso da coligação com um projeto de desenvolvimento para o Paraná baseado em gestão eficiente, responsabilidade fiscal, combate à corrupção e geração de oportunidades.

O evento marca o início oficial da caminhada da coligação rumo às eleições, evidenciando a capacidade de mobilização do grupo político e a unidade construída em torno do projeto liderado por Sergio Moro.