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Rádio Colmeia apresenta resultados da pesquisa IBOPE

Foto de redação redação30/07/2026
radio colmeia Rádio Colmeia apresenta resultados da pesquisa IBOPE

Os presbíteros da Arquidiocese de Maringá conheceram, durante a formação permanente do clero realizada nesta semana, os resultados da pesquisa Kantar IBOPE Media EasyMedia4 2026, que confirmam o alcance e a relevância da Rádio Colmeia FM 98,7 na região. A apresentação foi conduzida pelo gerente-geral da emissora, Rafael Soares, que destacou os principais indicadores de audiência e o papel da rádio na missão evangelizadora da Igreja.

Entre os dados apresentados, a Rádio Colmeia aparece em primeiro lugar no tempo médio de audiência entre as rádios assinantes, considerando o período de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O levantamento também aponta a emissora como a rádio mais ouvida dentro dos lares de Maringá e região, evidenciando sua presença no cotidiano das famílias.

Para o diretor-geral da Rádio Colmeia, padre Vinícius Alves Martins, os resultados expressam a confiança construída ao longo dos anos junto aos ouvintes. “Recebemos essa pesquisa com profunda gratidão. Cada índice representa uma família que abre as portas de sua casa para a nossa missão evangelizadora. Esse reconhecimento é fruto da confiança dos ouvintes, do trabalho dedicado de nossos colaboradores e da missão da Arquidiocese de Maringá de levar esperança, fé e solidariedade por meio da comunicação.”

Mantida pela Fundação Cultural Nossa Senhora da Glória de Maringá, a Rádio Colmeia FM segue fortalecendo sua missão de comunicar a fé, promover ações sociais e levar diariamente uma mensagem de esperança, informação e serviço à população de Maringá e de toda a região.

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