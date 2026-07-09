Mercado de seminovos e usados mantém ritmo de crescimento no Paraná e registra alta de 12,1% no primeiro semestre

O mercado de veículos seminovos e usados segue aquecido no Paraná. Dados divulgados pela Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado do Paraná (Assovepar), com base no relatório da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), mostram que o Estado registrou crescimento de 12,1% nas vendas durante o primeiro semestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Entre janeiro e junho, foram comercializadas 798.593 unidades, frente às 712.679 registradas nos seis primeiros meses de 2025. O desempenho confirma a força do segmento no mercado automotivo paranaense e reforça a preferência dos consumidores pelos veículos seminovos e usados.

Na comparação entre maio e junho deste ano, o mercado também apresentou evolução. Em junho, foram vendidos 138.977 veículos, contra 137.244 em maio, um crescimento de 1,3%.

Para o presidente da Assovepar, Cesar Lançoni Santos, os resultados demonstram a consolidação do mercado de seminovos e usados no Paraná. “O crescimento registrado ao longo do primeiro semestre confirma a confiança do consumidor e evidencia a importância do setor para a economia paranaense. O mercado de seminovos e usados oferece variedade, bom custo-benefício e atende diferentes perfis de compradores, fatores que continuam impulsionando as vendas“, afirma.

Outro dado que chama a atenção é o perfil dos veículos comercializados. Os chamados “velhinhos”, com 13 anos ou mais de uso, lideraram as vendas em junho, representando 44,13% de todas as negociações realizadas no Estado.

Na sequência aparecem os veículos usados com 4 a 8 anos de uso, responsáveis por 20,69% das vendas. Os seminovos, com até três anos de uso, responderam por 18,14% do mercado, enquanto os veículos com 9 a 12 anos representaram 17,04% das comercializações.

Modelos mais vendidos

O levantamento também aponta quais foram os automóveis mais negociados entre os seminovos e usados no Paraná durante o mês de junho. O Volkswagen Gol manteve a liderança com 7.184 unidades comercializadas. Na sequência aparecem: Chevrolet Onix – 3.271 unidades, Fiat Uno – 2.888 unidades, Fiat Palio – 2.843 unidades e Hyundai HB20 – 2.464 unidades.

Para o presidente da Assovepar, a presença recorrente desses modelos entre os mais vendidos demonstra o perfil de consumo dos paranaenses. “São veículos reconhecidos pela confiabilidade, manutenção acessível e boa liquidez no mercado. Isso faz com que permaneçam entre as principais escolhas de quem compra e também de quem vende“, destaca Cesar Lançoni Santos.

Com os resultados positivos registrados ao longo do primeiro semestre, a expectativa da Assovepar é de que o mercado mantenha um desempenho consistente nos próximos meses. “Historicamente, o segundo semestre apresenta um bom volume de negócios. Acreditamos que, mantendo o cenário atual, o setor continuará contribuindo de forma significativa para a economia e para a geração de empregos no Paraná“, conclui Cesar Lançoni Santos.