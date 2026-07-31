Confirmado: Mansano assume como secretário de Segurança Pública em Mandaguaçu

Conforme adiantado pelo site esta semana, o vereador Alessandro Mansano (PSD) assume a partir desta segunda-feira, 3, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Mobilidade Urbana e Transporte.

O novo secretário através de ofício comunicou a Câmara de Vereadores de Mandaguaçu o pedido de licença, para a próxima sessão do legislativo deverá ser convocado o suplente do PSD, vereador Raul Coelho.

A vaga na pasta estava aberta após a saída do coronel Rogelho Aparecido Fernandes, que deixou o cargo por motivos pessoais. O nome de Mansano era bem quisto pela administração do prefeito Beto Dentista (PSD) por ter sido o primeiro secretário de segurança no município na gestão anterior, e o trabalho realizado foi a contento do atual chefe do executivo.

No histórico da câmara de vereadores da cidade é a primeira vez que um vereador se licencia para assumir um cargo de primeiro escalão na prefeitura.