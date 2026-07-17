Sociedade Rural de Maringá completa 47 anos com olhar voltado para o futuro

Legado construído ao longo de quase cinco décadas ganha novos investimentos e projetos voltados ao fortalecimento da entidade e do agronegócio

A Sociedade Rural de Maringá (SRM) completa, nesta sexta-feira (17), 47 anos de atuação. Fundada em 1979 para representar os produtores rurais e organizar a principal feira agropecuária da região, a entidade consolidou sua importância no agronegócio paranaense e segue ampliando sua atuação por meio de novos investimentos e projetos.

Criada a partir da união de lideranças do setor, a Sociedade Rural nasceu para fortalecer a representação dos produtores rurais e assumir a gestão da feira agropecuária de Maringá. Desde então, acompanhou a evolução do agronegócio brasileiro e transformou a Expoingá em uma das principais vitrines do setor no país.

A atual diretoria, presidida por Henrique Pinto e empossada no fim do ano passado, iniciou um novo ciclo de trabalho marcado pela execução de projetos estruturantes e pela implantação de novas iniciativas. Em pouco mais de seis meses de gestão, a entidade promoveu melhorias no Parque Internacional de Exposições, consolidou os naming rights da Arena Sicoob e do Pavilhão Christina Helena Barros (Espaço Unimed), implantou novos espaços, como a Varanda Texana, anunciou a construção da Pista de Equoterapia (cujas obras devem começar nos próximos dias) e apresentou projetos para a implantação de um estacionamento vertical e para a climatização do Espaço Unimed, investimentos que fazem parte do planejamento para modernizar a estrutura do parque e ampliar o atendimento ao público e aos expositores.

Para Henrique Pinto, os 47 anos da Sociedade Rural representam o resultado do trabalho de diferentes gerações que ajudaram a construir uma entidade sólida e respeitada. “Assumimos a Sociedade Rural com o coração cheio de gratidão e com a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho realizado por todos que construíram essa história. Nosso compromisso é preservar esse legado e garantir que a entidade continue sendo referência e motivo de orgulho para Maringá, para os produtores rurais e para o agronegócio”, destacou.

O presidente enfatiza que a renovação da diretoria foi uma escolha para assegurar a continuidade da instituição sem abrir mão de sua história. “Temos uma diretoria formada por pessoas que dedicaram muitos anos à Sociedade Rural e por jovens que chegaram com novas ideias, disposição e vontade de contribuir. Essa união entre experiência e renovação fortalece a entidade e prepara o caminho para que as próximas gerações, ao lado de suas famílias, deem continuidade à história construída com tanto trabalho. Ninguém faz isso sozinho. Contamos com o apoio da nossa família, dos associados, colaboradores e parceiros para seguir fazendo da Sociedade Rural uma entidade cada vez mais forte”, concluiu.