MDB deve oficializar Greca como vice de Sandro Alex

A convenção estadual do MDB, que será realizada no próximo domingo, 2, poderá oficializar o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca como vice na chapa de Sandro Alex (PSD), candidato ao governo apoiado pelo governador Ratinho Jr (PSD). Greca vem negando a possibilidade, mas as articulações dos últimos dias esvaziaram a candidatura do MDB ao governo.

Ratinho Jr e Greca se reuniram nesta semana e o governador teria feito novamente o convite para o ex-prefeito concorrer como vice. Até abril, Greca era um dos cotados para concorrer ao governo pelo PSD – os outros pré-candidatos eram o ex-secretário das Cidades, Guto Silva, e o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi. Com a indefinição do governador, Curi migrou para o Republicanos (será candidato ao Senado) e Greca se filiou ao MDB.

O MDB poderá indicar o nome de Fernando Mantovani como 1º suplente de Curi ao Senado.

Um dos articuladores que tem tentado atrair Greca é o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD). Caso o ex-prefeito não aceite o convite, existe a chance de o PSD lançar a jornalista Cristina Graeml (PSD) como vice de Sandro Alex, o que geraria atritos internos. Cristina foi adversária de Pimentel no segundo turno das eleições municipais de Curitiba em 2024 e chegou a chamar o então candidato de “retardado” em um dos debates. (inf José Marcos Lopes)