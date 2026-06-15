Economia

Empresário preso em 2020 vem a Maringá ministrar estratégia de “Como salvar empresas”

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ricardo nunes Empresário preso em 2020 vem a Maringá ministrar estratégia de "Como salvar empresas"

O empresário Ricardo Nunes vem a Maringá no dia 2 de julho para palestra sobre o tema “Como salvar empresas”. O fundador da rede varejista Ricardo Eletro, que já foi preso por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, realiza palestra da turnê “Máquina de Vendas”, apresentada como uma série de encontros sobre empreendedorismo pelo Brasil.

Vale lembrar que Ricardo Eletro pediu recuperação judicial em 2020, com dívidas de R$ 4 bilhões e mais de 1.500 processos trabalhistas só na Bahia. O empresário foi condenado por ocultação de patrimônio após transferir ilegalmente bens de uma holding para outra.

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