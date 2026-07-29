Bastidores: Vereador Alessandro Mansano é cotado para assumir a Secretaria de Segurança em Mandaguaçu

O cenário político de Mandaguaçu pode passar por mudanças importantes nos próximos dias. O atual vereador Antonio Alessandro Mansano (PSD), em mandato desde 2025, é o nome mais forte nos bastidores para assumir o comando da Secretaria Municipal de Segurança, Mobilidade Urbana e Transporte.

A vaga na pasta ficou aberta após a saída do coronel Rogelho Aparecido Fernandes, que deixou o cargo por motivos pessoais. O nome de Mansano ganhou força imediata devido ao seu histórico: ele já liderou a mesma secretaria por sete anos, tendo iniciado a gestão da pasta em 2019.



Experiência técnica e aprovação

Procurado pela reportagem, Alessandro Mansano declarou ter recebido a sondagem com surpresa, mas avalia a oportunidade de forma positiva. O parlamentar destacou que sua experiência anterior na área e os resultados positivos alcançados em sua gestão passada o credenciam para o desafio.

Mudança no Legislativo

Se Mansano aceitar o convite da administração municipal para integrar o primeiro escalão do Executivo, ele precisará se licenciar do cargo legislativo. Com isso, a cadeira na Câmara Municipal de Mandaguaçu será ocupada pelo primeiro suplente do PSD, Raul Coelho.