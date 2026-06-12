Lojas Americanas fecham as portas em endereço tradicional de Maringá

Por Maringá Histórica

Após quase 47 anos de funcionamento, a tradicional unidade das Lojas Americanas da esquina das avenidas Brasil e São Paulo está encerrando suas atividades. O fechamento marca o fim de uma das mais conhecidas referências do comércio maringaense.

A chegada da rede à cidade foi anunciada em janeiro de 1979, em meio ao período de expansão econômica local. A inauguração ocorreu em 22 de setembro daquele ano, transformando o endereço em um dos pontos comerciais mais movimentados do centro. Antes funcionou no local a Transparaná.

Durante décadas, a loja acompanhou o crescimento da cidade, a verticalização da região central e as mudanças nos hábitos de consumo dos maringaenses. Para muitos, porém, as lembranças vão além dos eletrodomésticos, itens diversos, cama, mesa e vestuários. Na entrada da loja funcionou por muitos anos uma lanchonete que se tornou famosa pelos cachorros-quentes, hambúrgueres, milk-shakes, sorvetes e sanduíches que faziam parte dos passeios pela cidade.

As Americanas também se consolidaram como destino obrigatório em datas como a volta às aulas, a Páscoa, o Dia das Crianças e o Natal.

Agora, suas portas se fecham, encerrando um capítulo importante da história comercial e afetiva de Maringá. Mais do que uma loja, as Americanas foram testemunhas de quase meio século de transformações. (inf Miguel fernando)