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Lojas Americanas fecham as portas em endereço tradicional de Maringá

Foto de redação redação12/06/2026
WhatsApp Image 2026 06 12 at 11.40.11 Lojas Americanas fecham as portas em endereço tradicional de Maringá

Por Maringá Histórica
Após quase 47 anos de funcionamento, a tradicional unidade das Lojas Americanas da esquina das avenidas Brasil e São Paulo está encerrando suas atividades. O fechamento marca o fim de uma das mais conhecidas referências do comércio maringaense.

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A chegada da rede à cidade foi anunciada em janeiro de 1979, em meio ao período de expansão econômica local. A inauguração ocorreu em 22 de setembro daquele ano, transformando o endereço em um dos pontos comerciais mais movimentados do centro. Antes funcionou no local a Transparaná.

Durante décadas, a loja acompanhou o crescimento da cidade, a verticalização da região central e as mudanças nos hábitos de consumo dos maringaenses. Para muitos, porém, as lembranças vão além dos eletrodomésticos, itens diversos, cama, mesa e vestuários. Na entrada da loja funcionou por muitos anos uma lanchonete que se tornou famosa pelos cachorros-quentes, hambúrgueres, milk-shakes, sorvetes e sanduíches que faziam parte dos passeios pela cidade.

As Americanas também se consolidaram como destino obrigatório em datas como a volta às aulas, a Páscoa, o Dia das Crianças e o Natal.

Agora, suas portas se fecham, encerrando um capítulo importante da história comercial e afetiva de Maringá. Mais do que uma loja, as Americanas foram testemunhas de quase meio século de transformações. (inf Miguel fernando)

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