Finalmente

A Prefeitura de Maringá, por meio das secretarias de Infraestrutura e Limpeza Urbana, iniciou nesta segunda-feira, 3, as obras de interligação entre a avenida Pioneiro Antônio Franco de Morais e a rotatória da praça Vítor Rodrigues Martins, localizada na avenida Mandacaru, no Jardim Guairacá, na região norte da cidade. A intervenção, que atende uma demanda da comunidade, tem como objetivo proporcionar melhores condições de deslocamento para motoristas que passam pelo local e moradores da região.

A intervenção prevê a implantação de aproximadamente 150 metros de nova via, a fim de garantir a continuidade da avenida Pioneiro Antônio Franco de Morais.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Limpeza Urbana, Vagner Mussio, esse é um pedido que comunidade vinha fazendo e que agora está sendo atendida. “Com essa interligação, vamos proporcionar mais mobilidade, melhorar a circulação de veículos e oferecer mais segurança para quem utiliza a região diariamente”, afirma.

Neste momento, as equipes realizam os serviços de terraplanagem e preparação da base para o novo pavimento. As próximas etapas incluem a pavimentação asfáltica, a implantação de meio-fio e a construção do canteiro central.