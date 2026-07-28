Acidente

Carro de luxo achou uma árvore pela frente

Motorista perdeu o controle do carro na Rua José Moreno Júnior, em Maringá. O impacto arrancou o motor do veículo e mobilizou equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.

Foto de redação redação28/07/2026
acidente audi Carro de luxo achou uma árvore pela frente

Um Audi TT RS preparado para competições de arrancada bateu contra uma árvore por volta de 0h30 desta terça-feira. O impacto arrancou o motor do carro.
O acidente aconteceu perto do número 300 da Rua José Moreno Júnior, em frente ao primeiro portão de saída da UniCesumar. Segundo informações apuradas pela reportagem, o veículo era conduzido por Reginaldo Rocha Loures, conhecido como Nardim, de aproximadamente 40 anos.
O motorista trafegava pela  rua e acelerou nas proximidades da universidade. Pouco depois, perdeu o controle da direção e atingiu uma árvore na calçada.

Impacto arrancou o motor do Audi
A colisão destruiu a dianteira do Audi. Além disso, o impacto arrancou o motor do compartimento dianteiro e espalhou peças pela via e pela calçada.
Os airbags também abriram durante a batida. A árvore, por sua vez, teve o tronco quebrado e caiu sobre a calçada.
As imagens registradas no local mostram a suspensão, o radiador e outros componentes mecânicos expostos. Mesmo assim, o motorista saiu do carro com estado de saúde aparentemente estável.

Samu e Bombeiros prestaram atendimento
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.
Os socorristas avaliaram o condutor no local e, depois, o encaminharam ao hospital para exames. Segundo as informações recebidas pela reportagem, ele aparentava estar bem e seguiu para a unidade apenas por precaução.
Ainda conforme os relatos obtidos pelo O Diário de Maringá, o motorista não apresentava sinais aparentes de consumo de álcool. No entanto, somente um teste oficial pode confirmar essa informação.

Após o atendimento, um guincho retirou o veículo do local. (inf Diário de Maringá)

Foto de redação redação28/07/2026
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