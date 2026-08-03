“Difícil deixarem”. Foi assim que Osmar Dias reagiu nesta manhã, 3, à pergunta sobre uma possível disputa do Senado, pelo Republicanos.

Seu nome voltou à baila após circular a tese de que Alexandre Curi (PSD) até poderia ser candidato ao governo do estado, um vez que Alvaro Dias (MDB) juntou-se ao grupo do PSD.

Em março do ano passado aventou-se a hipótese de Osmar disputar novamente o Senado. Ele deixou o PDT em 2018, após desistir de uma eleição praticamente garantida para o governo do estado. Osmar Dias já representou o estado no Senado Federal Osmar Dias já representou o estado no Senado Federal por dois mandatos consecutivos, de 1995 a 2011. (inf Angelo Rigon)