Duas forças do Norte do Paraná se aproximam

A política do Norte do Paraná ganhou um novo capítulo nesta semana. O deputado federal Beto Preto (PSD) e o ex-prefeito de Maringá Ulisses Maia estiveram reunidos por cerca de duas horas no novo escritório político de Ulisses, na capital regional.

O encontro, tratado com discrição, movimentou os bastidores da política paranaense. Ao final da conversa, uma fotografia dos dois foi publicada nas redes sociais, alimentando especulações sobre uma possível aproximação entre duas das principais lideranças da região.

Os nomes não são estranhos um ao outro. Beto Preto, ex-prefeito de Apucarana, e Ulisses Maia dividem também a experiência de terem integrado o primeiro escalão do governo Ratinho Junior — o que reforça a leitura de que a aproximação tem lastro em um histórico de trabalho conjunto dentro da gestão estadual.

Sem divulgação do conteúdo da reunião, a imagem foi suficiente para chamar a atenção de aliados e observadores. Com forte influência no Norte do Estado, um eventual alinhamento entre os dois pode ter reflexos importantes na composição política para as eleições deste ano.

Nos bastidores, a avaliação é de que o diálogo reforça a busca por convergências em torno de um projeto comum para o Paraná, consolidando uma aproximação que pode ganhar novos desdobramentos nas próximas semanas.