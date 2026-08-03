Falece empresário Roberto Borsalli, pioneiro do som eletrônico RBM

Faleceu nesta segunda-feira, 3, aos 77 anos, o empresário Antônio Roberto Borsalli. De família tradicional de Paranavaí, nas décadas de 1970 e 80, ele comandava o som eletrônico RBM, famoso pelas brincadeiras dançantes nos clubes Data, SPDC, Duque de Caxias e Centralizado Felipe, entre outros.

Ao lado da esposa, foi um dos pioneiros na era da informática com a empresa Protec Informática, presente há 30 anos no mercado.

Roberto Borsalli lutou contra um câncer. Deixa a esposa, Marilene, e um filho, além de irmãos também conhecidos na cidade, como José Borsalli e Pedro Borsalli, entre outros.

Seu corpo será velado a partir das 20h de hoje, na Capela Prever de Paranavaí, na Sala de Homenagens 2.

A cerimônia de despedida ocorrerá às 10h desta terça-feira, 4, no Cemitério Municipal de Paranavaí. (inf Roy News)