Saúde

Morre Amaury Meller

Faleceu por volta das 2h30 deste domingo o conhecido professor Amaury Antonio Meller, aos 90 anos.

Foto de redação redação02/08/2026
amaury Morre Amaury Meller

Cidadão benemérito de Maringá, título que recebeu em 2018, chegou à cidade de 1960 e participou da fundação da Universidade Estadual de Maringá. Participou de várias iniciativas e criação de entidades locais, tendo sido professor de várias gerações, inclusive do professor Wilson de Matos Silva, que fundou a UniCesumar.

Fundou o Colégio Paraná e Faculdade Maringá, ao lado de Elza Korneiczuk, diretora acadêmica com quem voltou a se casar há pouco mais de um ano.
Ele estava enfermo (teve uma perna amputada) e uma de suas fotos foi ao lado dos amigos Eseron Rose Buher e Rogério Mello. Amaury Meller nasceu em Três de Maio (RS).

O velório terá início às 17h, na sala 1 da Capela do Prever do Cemitério Parque e o sepultamento acontecerá amanhã, em horário a ser definido. (inf Angelo Rigon)

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