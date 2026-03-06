Mulheres que fazem a diferença são homenageadas pela Câmara de Maringá

A presidente da Câmara de Maringá, vereadora Majô, destacou que o município vive um período especial para o protagonismo feminino. “Esta é a legislatura em que tivemos a eleição da maior bancada feminina da história de Maringá. Pela primeira vez temos uma mulher vice-prefeita de Maringá, que já assumiu a Prefeitura, e também, pela primeira vez, uma mulher preside a Câmara Municipal de Maringá. Que possamos inspirar novas gerações e mais mulheres a ocuparem um papel de destaque na sociedade.”

A vereadora e procuradora da Mulher, Professora Ana Lúcia, enfatizou a importância da sessão, ressaltando que as biografias das homenageadas são inspiradoras. “A história de cada uma não é um conto de fadas. São histórias de luta, sofrimento e injustiças, mas, principalmente, de resistência e de transformação de uma realidade que muitas vezes é muito difícil para a nossa população.”

A ex-governadora Cida Borghetti relembrou o início de sua trajetória política, quando teve sua ficha de filiação assinada pelo ex-governador Ney Braga, até alcançar o marco histórico de se tornar a primeira mulher a governar o Paraná. Ela destacou que aprendeu com seus pais, engajados na vida pública, valores como responsabilidade, dedicação e compromisso com a comunidade.

Cida também fez um agradecimento especial aos maringaenses. “A população maringaense me acolheu como filha há 37 anos, quando aqui cheguei. Fui recebida com amor e carinho. Até hoje digo que sou filha desta terra. Parabéns a todas as mulheres, cada uma em sua área de atuação. Vocês são vitoriosas e abençoadas por Deus.”

A deputada estadual Maria Vitória discursou, em nome das 23 homenageadas, e destacou que as mulheres devem ocupar cada vez mais espaços na política. “É uma grande responsabilidade falar em nome de todas vocês mulheres valorosas, mulheres fortes, mulheres que são referência e inspiração para tantas outras em diferentes áreas”, ressaltou.

Conheça as homenageadas

Eliza Mitie Shiozaki

Homenagem da vereadora Akemi Nishimori

Eliza Mitie Shiozaki é diretora do Colégio São Francisco Xavier, em Maringá, e possui uma trajetória marcada pela dedicação à educação e à comunidade. Formou-se no Magistério em 1984, é graduada em Pedagogia e possui especializações em Educação Infantil, Supervisão e Administração Escolar. Reconhecida como uma das maringaenses com maior número de títulos honoríficos, recebeu o título de Cidadã Benemérita de Maringá e o Prêmio ACIM Mulher. Atua em projetos comunitários promovendo inclusão, cidadania e desenvolvimento social, além de incentivar a prática de esportes como ferramenta de formação humana e educacional.

Tânia Regina Echs Lucena

Homenagem do vereador Angelo Salgueiro

Tânia Regina Echs Lucena é professora e atua há 43 anos no Colégio Santa Cruz. Pedagoga, possui pós-graduação em Administração, Orientação e Supervisão Escolar. Durante 38 anos trabalhou na Educação Infantil como professora, coordenadora e diretora. Atualmente responde pela Direção-Geral do Colégio e mantém o compromisso filantrópico da instituição com a formação de cidadãos comprometidos com a paz e a justiça. Casada com Toni Lucena há 40 anos, é mãe de três filhos e avó de três netos.

Clarice Valério Lacerda

Homenagem do vereador Cristian Maia Maninho

Aos 73 anos, Clarice Valério Lacerda é exemplo de dedicação e amor ao próximo. Desenvolve há anos um projeto social voluntário voltado especialmente para mulheres, oferecendo aulas gratuitas de costura, bordado, crochê e artesanato. Utiliza o artesanato como ferramenta de fortalecimento emocional e reconstrução da autoestima, especialmente após os impactos deixados pela pandemia. Para ela, trabalhar com as mãos também é cuidar da mente, estimulando a concentração, promovendo bem-estar e devolvendo às mulheres o sentimento de utilidade, pertencimento e capacidade.

Kátia Hitomi Nakamura

Homenagem do vereador Daniel Malvezzi

Kátia Hitomi Nakamura é neurocirurgiã atuante em Maringá e Sarandi, com destaque em neurocirurgia oncológica, cirurgia da coluna e tratamento da dor. Formada pela Universidade Estadual de Londrina em 1995, é chefe do serviço de neurocirurgia e supervisora da residência médica no Hospital Rede Metropolitana de Sarandi. Também atua na Santa Casa de Maringá e é especialista pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, com área de atuação em dor.

Dircelena Azevedo dos Santos (Dona Dirce)

Homenagem do vereador Diogo Altamir

Dircelena Azevedo dos Santos, conhecida carinhosamente como Dona Dirce, construiu uma trajetória marcada pela dedicação à família, à comunidade e ao próximo. Em 1989 mudou-se para Maringá, onde fundou a Mercearia Pão de Ouro e passou a contribuir ativamente com a comunidade. Entre 1990 e 2019 atuou como voluntária na Pastoral da Saúde da Capela São Sebastião, vinculada à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, levando apoio espiritual e conforto a pessoas enfermas e seus familiares.

Tainara Andressa Braz Rigon

Homenagem do vereador Flávio Mantovani

Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Maringá e mestre em Direito Civil pela Universidade de Coimbra, em Portugal, Tainara Andressa Braz Rigon possui trajetória marcada pelo compromisso com a justiça. É presidente da Comissão de Defesa dos Animais da OAB Maringá e do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, destacando-se pela atuação firme na defesa dos direitos dos animais e na promoção de políticas públicas voltadas ao bem-estar animal.

Dulcinéa Santos Araújo

Homenagem do vereador Geremias da Silva

Nascida em Adamantina (SP), Dulcinéa Santos Araújo dedica-se há mais de três décadas ao trabalho voluntário de assistência a pessoas em situação de necessidade. Realiza visitas e oferece apoio com alimentos, roupas e itens essenciais. Mãe de três filhos e avó de cinco netos, também atua como sócia conselheira da Nipponflex.

Eliette Lara

Homenagem da vereadora Giselli Bianchini

Eliette Lara é professora, palestrante, escritora e psicóloga clínica. Formada em Letras e Literatura Portuguesa, possui também formação em Capelania, Psicologia, Psicopedagogia, Ciência do Comportamento, Neuropsicologia e Prática Pastoral. Dedica sua vida ao cuidado com as pessoas e à promoção de valores humanos e espirituais.

Tânia Regina Inez

Homenagem do vereador Guilherme Machado

Nascida em Maringá, Tânia Regina Inez iniciou sua trajetória como professora aos 16 anos. Após o nascimento de sua filha Natany, que necessita de cuidados especiais, especializou-se em Educação Especial pela Universidade Estadual de Maringá. Fundou o Centro Especial Tânia Regina, espaço dedicado ao atendimento multidisciplinar com foco na inclusão e no desenvolvimento humano.

Mirian Kawanishi

Homenagem do vereador Italo Maroneze

Mirian Kawanishi nasceu em Maringá, é formada em Direito pela Universidade Estadual de Maringá e dedica-se a atividades voluntárias na comunidade. Fiel da Igreja Tenrikyo do Brasil, participa de ações comunitárias como limpeza de espaços públicos, plantio de árvores e manutenção de áreas coletivas.

Paula Mello

Homenagem do vereador Junior Bravin

Graduada em Matemática pela Universidade Estadual de Maringá, Paula Mello encontrou na confeitaria sua verdadeira vocação. Ganhou projeção nacional ao vencer o programa “Que Seja Doce”, do canal GNT. Por meio de cursos e capacitações, já impactou mais de 300 mil mulheres, promovendo empreendedorismo e independência financeira.

Andrea Barrueco

Homenagem do vereador Lemuel do Salvando Vidas

Andrea Barrueco é médica ginecologista e obstetra com atuação em Maringá desde 2001. Especialista em Reprodução Humana, dedica-se à realização do sonho da maternidade e paternidade de inúmeros casais. Em 2019 fundou o Auriga Lab, centro de fertilidade voltado à reprodução assistida.

Luzia Rosa Zampieri

Homenagem do vereador Luiz Neto

Moradora do Jardim São Jorge, Luzia Rosa Zampieri dedica sua vida ao trabalho como catadora de materiais recicláveis. Com esforço e perseverança, contribui para a preservação ambiental e para a limpeza da cidade, sendo exemplo de dignidade e compromisso com a comunidade.

Juliana Batista de Souza Sales

Homenagem da presidente Majô

Pedagoga, empresária e missionária da Igreja Renovação Plena há 11 anos, Juliana Batista de Souza Sales é proprietária do tradicional Bazar July, no Borba Gato, fundado por sua mãe há três décadas. Atualmente também atua como corretora de imóveis.

Ieda Maria Bruneli Amadeu

Homenagem do vereador Mário Hossokawa

Formada em Serviço Social pela Unicesumar, Ieda Maria Bruneli Amadeu atua no Hospital Paraná desde 2003, desenvolvendo sua missão profissional com dedicação e compromisso com o cuidado às pessoas.

Patrícia Cruzelino Rodrigues

Homenagem do vereador Mário Verri

Professora de Educação Física e educadora social, Patrícia Cruzelino Rodrigues possui quase 30 anos de atuação na defesa dos direitos da criança e do adolescente. É servidora pública e desenvolve projetos voltados à democratização do esporte e do lazer.

Neuza Lima Moreno

Homenagem do vereador Odair Fogueteiro

Natural da Bahia, Neuza Lima Moreno construiu sua vida no Paraná, onde formou sua família e desenvolveu uma trajetória marcada pela fé, dedicação à comunidade e exemplo de resiliência.

Cremilde Aparecida Trindade Radovanovic

Homenagem da vereadora Professora Ana Lúcia

Enfermeira, docente da Universidade Estadual de Maringá e pesquisadora, Cremilde Radovanovic possui trajetória marcada pela atuação em ensino, pesquisa e gestão em saúde. Atualmente é superintendente do Hospital Universitário Regional de Maringá.

Célia Aparecida Cateli Costa

Homenagem do vereador Professor Pacífico

Célia Aparecida Cateli Costa construiu uma trajetória inspiradora de superação. Mesmo após contrair poliomielite na infância, formou-se em Ciências Contábeis pela UEM e atuou por 36 anos no Ministério do Trabalho, onde se aposentou em 2022.

Célia Braz do Carmo

Homenagem do vereador Sandro Martins

Pedagoga e empresária, Célia Braz do Carmo é fundadora da Escola Arte do Saber, instituição que há 25 anos atua na educação infantil em Maringá. Também participa ativamente da valorização da mulher e da participação feminina na política.

Maria Irene Roncari Fernandes

Homenagem do vereador Sidnei Telles

Costureira e líder comunitária, Maria Irene Roncari Fernandes dedicou parte de sua vida a ensinar outras mulheres a costurar, promovendo autonomia e geração de renda. Fundou o Grupo Imaculado Coração de Maria, espaço de acolhimento e apoio espiritual.

Sônia Aparecida Parente Pirola

Homenagem do vereador Ulian da Farmácia

Sônia Aparecida Parente Pirola dedicou quase quatro décadas à educação pública. Iniciou sua carreira como professora em 1985 e permaneceu em sala de aula até 2024, formando gerações de estudantes.

Maria Victoria Barros

Homenagem do vereador William Gentil

Maria Victoria Barros está em seu terceiro mandato como deputada estadual. Integra a mesa executiva da Assembleia Legislativa como segunda-secretária e preside o Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado. Ao longo de sua trajetória, possui mais de 150 leis aprovadas e atua em pautas como primeira infância, doenças raras, defesa da mulher, inovação e sustentabilidade.