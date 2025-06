Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ é tema de uso de tribuna

A celebração reforça que nenhuma pessoa deve se envergonhar de quem é, seja qual for sua orientação sexual ou sua identidade de gênero, também é um dia de luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+.

Segundo reportagem da Agência Brasil de 2024, foi a partir dos anos 1990 que as marchas ou paradas passaram a ser importantes demonstrações do orgulho LGBTQIA+ e espaços de reivindicação de direitos. “Por mais que se tenha avançado na ampliação de direitos e respeito à diversidade de gênero e de sexo no país, ainda há uma série de desafios pela frente. Para os pesquisadores e ativistas, o avanço dos grupos conservadores e do fundamentalismo religioso são hoje as principais fontes de ameaças aos direitos já conquistados.”

Serviço

Uso de tribuna: Vice-presidente estadual do PDT Diversidade, Leona Moriale

Data: 26/06/2025 (terça-feira)

Local: Plenário Vereador Ulisses Bruder – Câmara de Maringá

Horário: 9h30