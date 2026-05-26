Moradores não querem construção de unidade para adolescentes

Moradores da região da Avenida Tuiuti em Maringá, realizaram um protesto no final da tarde desta segunda-feira, 25, contra a construção de uma casa de semiliberdade para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. A manifestação reuniu dezenas de pessoas que se posicionaram contra a instalação da unidade na região.

De acordo com os moradores, a principal preocupação é a segurança da comunidade. Muitos afirmam temer um possível aumento da sensação de insegurança e questionam a escolha do local para a implantação da unidade.

O protesto aconteceu nas proximidades da área onde a obra deverá ser executada. Com cartazes e palavras de ordem, os participantes pediram que as autoridades reavaliem o projeto e estudem outras possibilidades de localização para a instalação da casa de semiliberdade.

Durante a manifestação, moradores também reclamaram da falta de diálogo com a população antes da definição do endereço da unidade. Segundo eles, a comunidade teria sido surpreendida pela informação da construção.

A Polícia Militar acompanhou o protesto para garantir a segurança e evitar transtornos no trânsito da região. Não houve registro de confusão ou confronto durante a mobilização.

A casa de semiliberdade integra o sistema socioeducativo destinado ao atendimento de adolescentes em cumprimento de medidas determinadas pela Justiça, permitindo acompanhamento especializado e atividades externas controladas. O projeto, no entanto, segue gerando debates e opiniões divergentes entre moradores da região. (inf Rogério Morais)