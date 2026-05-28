Câmara de Maringá realiza noite especial em homenagem ao comunicador Ismael Santos

A Câmara de Vereadores de Maringá viveu uma noite especial nesta quarta-feira, 27, durante sessão solene realizada no plenário da Casa para a entrega do Título de Cidadania Benemérita ao comunicador Ismael Santos. A homenagem, uma das mais importantes concedidas pelo Legislativo maringaense, foi proposta pelo vereador Lemuel do Salvando Vidas e reuniu autoridades, empresários, jornalistas, lideranças religiosas, amigos e familiares.

A solenidade foi presidida pela presidente da Câmara, vereadora Majô, e contou com a presença dos vereadores Giselli Bianchini, Luiz Neto e do autor da homenagem, vereador Lemuel. Também estiveram presentes a secretária de Comunicação, Denise Silva, representando o Executivo Municipal; o pastor Nilton Tuller; além de diversas autoridades, personalidades da comunicação, empresários e representantes da sociedade civil.

Durante a cerimônia, o vereador Lemuel destacou a importância da trajetória de Ismael Santos para a comunicação maringaense e o carinho da Câmara em reconhecer sua história. “Hoje estamos aqui na Câmara Municipal de Maringá homenageando a quem tanto fez pela comunicação na nossa cidade, Ismael Santos. É um prazer homenagear ele aqui nessa Casa. Nossa homenagem é em nome de todos os vereadores”, afirmou o parlamentar.

Emocionado, o homenageado Ismael Santos agradeceu a homenagem e falou sobre fé, amizade e gratidão. “Lemuel, eu recebo com muito carinho em nome de Jesus. Eu sei que você é um homem de Deus e sei que foi Deus que colocou isso no teu coração. Quero te dizer que você é uma pessoa extraordinária e tem muito a fazer por essa cidade. Conte sempre comigo. Parabéns a você e parabéns à tua equipe”, afirmou.

Com uma trajetória iniciada em 1975, Ismael Santos se consolidou como um dos grandes nomes da comunicação regional. Atuou como cronista esportivo, participou da criação do Clube de Imprensa de Maringá e esteve presente em importantes coberturas jornalísticas no Brasil. Trabalhou nas rádios Difusora e Jornal, foi pioneiro na apresentação de programas locais na TV Bandeirantes e também teve passagem pela TV Tropical de Londrina, TV Bandeirantes Paulista e RIC TV Record.

Fundador do tradicional programa “Maringá Urgente”, Ismael construiu uma história marcada pela comunicação popular e pelo compromisso com as causas sociais. Atualmente, é âncora do programa “Bom Dia Maringá”, exibido pela TV 10, além de proprietário do portal Bom Dia Maringá.

O filho do homenageado e também apresentador, Eduardo Santos, relembrou momentos marcantes da carreira do pai e destacou o legado deixado por ele na comunicação da cidade. “Na comunicação maringaense, Ismael Santos foi um dos primeiros apresentadores dos shows da Expoingá. Naquela época, ele apresentava grandes artistas como Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano. Foi pioneiro também nos programas sertanejos ao vivo na televisão em Maringá. Além de tudo isso, a maior lição de vida que ele deixou pra mim foi ajudar o próximo, principalmente os mais necessitados”, afirmou Eduardo.

A filha do homenageado também emocionou os presentes ao falar sobre o legado construído pelo pai ao longo das décadas. “Isso é um legado de propósito. Ele sempre acreditou em coisas incríveis que muitos duvidavam e fez coisas que ninguém imaginava que conseguiria fazer. Pela coragem e pela força que ele carrega, hoje todos vocês que estão aqui são muito especiais para cada um de nós”, declarou.

A sessão solene foi marcada por emoção, homenagens e reconhecimento à trajetória de um dos comunicadores mais conhecidos de Maringá. A Câmara de Maringá reforçou, mais uma vez, seu compromisso em valorizar personalidades que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da cidade e para a história da comunicação regional.