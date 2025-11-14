Ele está de volta

O secretário licenciado da Fazenda Carlos Augusto Ferreira, que foi alvo da Operação Mafiusi, feita pela Polícia Federal, retorna hoje ao trabalho no paço municipal de Maringá. Nesse período ele tomou providências para provar que não tem nada a ver com a investigação. Os carros de luxo levados em mandado de busca e apreensão ainda não foram devolvidos. (inf Angelo Rigon/foto Agnaldo Vieira)

A prefeitura de Maringá emitiu nota:

“Comunicado

A Prefeitura de Maringá informa que Carlos Augusto Ferreira reassumiu o cargo de secretário de Fazenda nesta sexta-feira, 14, após período de afastamento voluntário. Durante o período de afastamento, Ferreira prestou os esclarecimentos necessários às autoridades competentes e também à sociedade, apresentando em coletiva de imprensa a sua defesa.

O município destaca que não há qualquer impedimento legal, decisão judicial ou contestação por parte dos órgãos competentes das suas alegações, para que ele retorne às atividades. As investigações estão em andamento, com a garantia do direito à defesa. A gestão municipal reafirma a confiança nas instituições, no devido processo legal e na transparência dos atos públicos.”

Também em nota, o secretário Carlos Augusto se pronunciou:

“Informo que prestei todos os esclarecimentos necessários às autoridades competentes, incluindo uma oitiva com o delegado responsável pelo caso e a entrega de documentos comprobatórios. Nossa equipe jurídica aguarda apenas o envio do áudio que me foi equivocadamente atribuído para concluir o laudo técnico, etapa fundamental para esclarecer definitivamente os fatos.

Reafirmo meu compromisso com a verdade, com a transparência e com o devido processo legal. Estou confiante de que todos os esclarecimentos serão devidamente comprovados e que a justiça prevalecerá.”