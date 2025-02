Em comentário feito em postagem em rede social da vereadora Cris Lauer (Novo), Marcio Manesco, diretor do terminal urbano de passageiros de Maringá, deu a entender que estava com ela desde sua primeira eleição. Disse que no período de 6 anos nas administrações Maia/Scabora conseguiu visualizar a “política nua e crua” e insinuou que ela será candidato à Câmara dos Deputados e não à Assembleia Legislativa. Todo o episódio lembra a série “Dormindo com o inimigo” mesmo. (inf Angelo Rigon)