Rapidinhas

Contorno Sul

A licitação para duplicação e revitalização do Contorno Sul de Maringá, avenida Sincler Sambatti, está suspensa. A obra conta com um investimento de cerca de R$ 450 milhões viabilizado pelo Governo do Estado, a concorrência exige a execução de 11,8 km de melhorias estruturais.

CBN

A competente e experiente jornalista Brenda Caramaschi, desde de 2023 na CBN Maringá, não está mais a frente do noticioso CBN 360, que estreou em março deste ano. Ela dividia a bancada com a comentarista Regeane Guzzoni. Caramaschi continua na emissora no setor de reportagem.

Nos bastidores há rumores de que o “santo das duas não bateu”.

Ulisses Maia não é candidato

Circulou uma suposta informação que o ex-prefeito Ulisses Maia (PSD) teria desistido da candidatura a deputado estadual. Em contato com UM, reafirmou não ter essa possibilidade, até por que aparece muito bem nas pesquisas internas. Adiantou inclusive que foi convidado pela executiva estadual do Partido Novo para compor o quadro; Ulisses agradeceu o convite e salientou que continua firme no partido do Governador Ratinho Jr.

Aluguel atrasado

Outra informação que circulou durante a semana passada foi desmentida pelo secretário Leandro Bravin, da Assistência Social de Maringá, de que o prédio que abriga a SAS estaria com mais de 4 meses de aluguel atrasado, e também com ordem de despejo da sede do CRAS-Mandacaru. Segundo Bravin não existe nenhum problema nas unidades da secretaria, e que apenas o proprietário do prédio onde localiza se a SAS, na avenida João Paulino Vieira Filho, “esteve no local para adequar documentação referente ao contrato de locação.”