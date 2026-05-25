Saúde

Morre Ben-Hur Prado

Foto de redação redação25/05/2026
falecimento ben hur Morre Ben-Hur Prado

Faleceu nesta tarde, 25, o empresário Ben-Hur Lobo da Costa Prado. Natural de São Paulo, hoje ele completou 66 anos de idade. Dono da Pizzaria Farol, Ben-Hur passou mal jogando tênis, numa academia do Recanto dos Magnatas (Jardim Universo).
Ele tornou-se conhecido por trazer a Maringá peças e shows com artistas de renome nacional, além de realizar comerciais de televisão. Suspeita-se que ele sofreu um infarto. O velório acontecerá na Capela do Prever do Cemitério Parque, a partir das 9h, até as 17h, com a cerimônia de cremação. (inf Angelo Rigon)

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