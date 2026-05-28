Mulher de Moro, Rosângela vota contra 6×1

A deputada federal Rosângela Moro (PL), cujo marido é pré-candidato ao governo paranaense, votou contra o fim da escala 6×1 e a redução da jornada de trabalho. Foi dela um dos 11 votos dados pelo PL contra o projeto, ao lado de Julia Zanatta e Zé Trovão.
A curitibana, que ainda é parlamentar por São Paulo, foi a única deputada ligada ao Paraná a votar contra o fim da escala 6×1 e a redução da jornada de trabalho.
Aliás, do Paraná não apareceram para votar cinco deputados, que eram contra a proposta: Dilceu Sperafico (PP), Padovani (PP), Pedro Lupion (Republicanos), Sergio Souza (MDB) e Tião Medeiros (PP), que, claro, foram alvo nas redes sociais, como se vê abaixo. (inf Angelo Rigon)