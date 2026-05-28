PolíticaTrabalho

Mulher de Moro, Rosângela vota contra 6×1

Foto de redação redação28/05/2026
moro rosangela Mulher de Moro, Rosângela vota contra 6×1

A deputada federal Rosângela Moro (PL), cujo marido é pré-candidato ao governo paranaense, votou contra o fim da escala 6×1 e a redução da jornada de trabalho. Foi dela um dos 11 votos dados pelo PL contra o projeto, ao lado de Julia Zanatta e Zé Trovão.

A curitibana, que ainda é parlamentar por São Paulo, foi a única deputada ligada ao Paraná a votar contra o fim da escala 6×1 e a redução da jornada de trabalho.

Aliás, do Paraná não apareceram para votar cinco deputados, que eram contra a proposta: Dilceu Sperafico (PP), Padovani (PP), Pedro Lupion (Republicanos), Sergio Souza (MDB) e Tião Medeiros (PP), que, claro, foram alvo nas redes sociais, como se vê abaixo. (inf Angelo Rigon)

Foto de redação redação28/05/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Com presença de Flávio Bolsonaro, Moro, Dallagnol e Filipe Barros lançam pré-candidaturas em Curitiba nesta sexta-feira

Com presença de Flávio Bolsonaro, Moro, Dallagnol e Filipe Barros lançam pré-candidaturas em Curitiba nesta sexta-feira

27/05/2026
Foto de Vereador Jeremias (PL) quer que Comissão de Constituição e Justiça sabatine futuros secretários municipais

Vereador Jeremias (PL) quer que Comissão de Constituição e Justiça sabatine futuros secretários municipais

27/05/2026
Foto de Confusão à vista

Confusão à vista

25/05/2026
Foto de Jornal da Manhã Jovem Pan

Jornal da Manhã Jovem Pan

13/05/2026
© Copyright 2026, Maringá Manchete - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Desenvolvimento de Sites em Maringá
Botão Voltar ao topo