Política

Com presença de Flávio Bolsonaro, Moro, Dallagnol e Filipe Barros lançam pré-candidaturas em Curitiba nesta sexta-feira

Foto de redação redação27/05/2026
evento PL Com presença de Flávio Bolsonaro, Moro, Dallagnol e Filipe Barros lançam pré-candidaturas em Curitiba nesta sexta-feira

A capital paranaense será palco, nesta sexta-feira, 29, de um dos principais encontros políticos do Paraná em 2026, reunindo lideranças ligadas à pauta do combate à corrupção, defesa da liberdade e renovação política. O evento marcará o lançamento das pré-candidaturas do senador Sergio Moro (PL) ao Governo do Paraná , além do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo) e do deputado federal Filipe Barros (PL) ao Senado.

O encontro contará ainda com a presença confirmada do senador e pré -candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, reforçando a articulação política em torno de um projeto voltado à defesa da responsabilidade fiscal, justiça e valores da sociedade brasileira.
A programação será realizada a partir das 18h30, no Jockey Club do Paraná, no espaço White Hall Eventos, com acesso pela Rua Dino Bertoldi, 740, em Curitiba.

Segundo os organizadores, o evento deve reunir lideranças políticas, apoiadores e cidadãos de diversas regiões do estado para discutir os rumos do Paraná e o cenário político nacional para 2026.

Etiquetas
Foto de redação redação27/05/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Vereador Jeremias (PL) quer que Comissão de Constituição e Justiça sabatine futuros secretários municipais

Vereador Jeremias (PL) quer que Comissão de Constituição e Justiça sabatine futuros secretários municipais

27/05/2026
Foto de Confusão à vista

Confusão à vista

25/05/2026
Foto de Jornal da Manhã Jovem Pan

Jornal da Manhã Jovem Pan

13/05/2026
Foto de Deputado do PL quer convocar secretário de Ratinho para explicar “convênios de Guto”

Deputado do PL quer convocar secretário de Ratinho para explicar “convênios de Guto”

12/05/2026
© Copyright 2026, Maringá Manchete - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Desenvolvimento de Sites em Maringá
Botão Voltar ao topo