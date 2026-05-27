Com presença de Flávio Bolsonaro, Moro, Dallagnol e Filipe Barros lançam pré-candidaturas em Curitiba nesta sexta-feira

A capital paranaense será palco, nesta sexta-feira, 29, de um dos principais encontros políticos do Paraná em 2026, reunindo lideranças ligadas à pauta do combate à corrupção, defesa da liberdade e renovação política. O evento marcará o lançamento das pré-candidaturas do senador Sergio Moro (PL) ao Governo do Paraná , além do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo) e do deputado federal Filipe Barros (PL) ao Senado.

O encontro contará ainda com a presença confirmada do senador e pré -candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, reforçando a articulação política em torno de um projeto voltado à defesa da responsabilidade fiscal, justiça e valores da sociedade brasileira.

A programação será realizada a partir das 18h30, no Jockey Club do Paraná, no espaço White Hall Eventos, com acesso pela Rua Dino Bertoldi, 740, em Curitiba.

Segundo os organizadores, o evento deve reunir lideranças políticas, apoiadores e cidadãos de diversas regiões do estado para discutir os rumos do Paraná e o cenário político nacional para 2026.