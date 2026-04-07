Empresários reafirmam compromisso com a vizinhança após reunião com o Prefeito de Maringá

Os estabelecimentos que integram o grupo organizado de Bares e Restaurantes da Avenida Herval (ABARH) comunicam, por esta nota, os compromissos firmados em reunião realizada hoje com o Prefeito de Maringá e demais autoridades, com foco na convivência com os moradores da Rua Arthur Thomas e vias adjacentes.

Desde que nos organizamos como grupo, o diálogo com o poder público e com a vizinhança sempre fez parte da nossa rotina. A reunião de hoje, 6, reforçou compromissos que já estávamos cumprindo e acrescentou novos:

– Encerramento unificado às 2h, acordado entre todos os proprietários;

– Manutenção e reforço da equipe de segurança, com controle do fluxo de pessoas, impedimento de circulação de pedestres nas pistas de rolamento da Avenida Herval e fiscalização do acesso de menores após as 22h;

– Equipe de limpeza em operação a partir das 2h, com varrição de calçadas e ruas e destinação correta dos resíduos;

– Ampliação da gestão de resíduos, com solicitação de mais um contêiner de grande gerador, além das 6 novas lixeiras instaladas nas áreas de circulação pública;

– Uso de pedestais sinalizadores removíveis para coibir estacionamento irregular na Avenida Herval a partir das 21h;

– Garantia da proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores, com exigência de documento de identificação em todos os estabelecimentos.

Solicitamos às autoridades competentes a intensificação de operações de blitz na Rua Piratininga, esquina com a Rua Arthur Thomas, nos mesmos moldes das já realizadas na Avenida Herval. Essa medida tem reduzido comportamentos que prejudicam clientes, estabelecimentos e, principalmente, os moradores da região.

Solicitamos também o estudo para implementação de um totem de segurança na localidade.

Na mesma reunião, o Secretário de Mobilidade Urbana manifestou a possibilidade de instalação de um radar sonoro na região, equipamento que monitora veículos e capta emissões de som acima do limite tolerado, permitindo a autuação dos infratores. Recebemos essa sinalização com satisfação, pois boa parte do barulho que incomoda os moradores vem de carros e motos que circulam pelo local, e não dos estabelecimentos.

O grupo reafirma seu compromisso com o desenvolvimento responsável da atividade comercial e entende que a parceria entre poder público, empresários e comunidade é o que garante qualidade de vida para todos.