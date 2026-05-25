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Ladrão de fios é reconhecido na rua e acaba hospitalizado após agressões

Foto de redação redação25/05/2026
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Um homem suspeito de furtar fiação elétrica de um estabelecimento comercial foi espancado por populares na tarde do último domingo, 24, na Avenida Alziro Zarur, em Maringá. A confusão mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu.

De acordo com informações apuradas pelo site, o homem teria participado do furto de parte da fiação de um disque cerveja localizado na região da Avenida Mandacaru. O crime aconteceu durante a madrugada de sábado para domingo.

Após o furto, o proprietário do estabelecimento conseguiu imagens de câmeras de segurança que mostram a ação criminosa. As gravações teriam ajudado na identificação do suspeito, já que as imagens mostram com nitidez o rosto do homem.

Na tarde de domingo, ele acabou sendo reconhecido por algumas pessoas na rua e foi agredido violentamente. Mesmo após as agressões, nenhum produto relacionado ao furto foi encontrado com o suspeito.

Populares acionaram a Polícia Militar e, devido aos ferimentos, uma equipe do Samu também foi chamada para prestar atendimento. O homem, que não teve a identidade divulgada foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá. (inf André Almenara)

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