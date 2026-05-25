Ladrão de fios é reconhecido na rua e acaba hospitalizado após agressões
Um homem suspeito de furtar fiação elétrica de um estabelecimento comercial foi espancado por populares na tarde do último domingo, 24, na Avenida Alziro Zarur, em Maringá. A confusão mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu.
De acordo com informações apuradas pelo site, o homem teria participado do furto de parte da fiação de um disque cerveja localizado na região da Avenida Mandacaru. O crime aconteceu durante a madrugada de sábado para domingo.
Após o furto, o proprietário do estabelecimento conseguiu imagens de câmeras de segurança que mostram a ação criminosa. As gravações teriam ajudado na identificação do suspeito, já que as imagens mostram com nitidez o rosto do homem.
Na tarde de domingo, ele acabou sendo reconhecido por algumas pessoas na rua e foi agredido violentamente. Mesmo após as agressões, nenhum produto relacionado ao furto foi encontrado com o suspeito.
Populares acionaram a Polícia Militar e, devido aos ferimentos, uma equipe do Samu também foi chamada para prestar atendimento. O homem, que não teve a identidade divulgada foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá. (inf André Almenara)