Prefeito x Vice

Próximo da copa do mundo de futebol o toque de bola entre os atuais prefeito e vice de Nova Esperança não está com entrosamento devido. Tudo começou quando em um evento no município o vice prefeito, Carlos Roberto, foi mais aplaudido do que o prefeito, Eduardo Pasquini.

A equipe do chefe do executivo esta semana bolou uma postagem nas redes sociais com o título “esse é o time que faz Nova Esperança crescer“, com a foto dos secretários, até aí tudo bem, porém sem a figura do vice.

A primeira-dama, Luciana Ciorlin, que exerce o cargo de secretária de administração, é mencionada como a “capitã” do time.

Pelas redes sociais apoiadores do vice-prefeito questionaram a falta de Carlos Roberto na publicação, os comentários foram apagados na postagem do prefeito.