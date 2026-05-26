InternetRegião

Prefeito x Vice

Foto de redação redação26/05/2026
prefeito nova esperanca Prefeito x Vice

Próximo da copa do mundo de futebol o toque de bola entre os atuais prefeito e vice de Nova Esperança não está com entrosamento devido. Tudo começou quando em um evento no município o vice prefeito, Carlos Roberto,  foi mais aplaudido do que o prefeito, Eduardo Pasquini.

A equipe do chefe do executivo esta semana bolou uma postagem nas redes sociais com o título “esse é o time que faz Nova Esperança crescer“, com a foto dos secretários, até aí tudo bem, porém sem a figura do vice.
A primeira-dama, Luciana Ciorlin, que exerce o cargo de secretária de administração, é mencionada como a “capitã” do time.

Pelas redes sociais apoiadores do vice-prefeito questionaram a falta de Carlos Roberto na publicação, os comentários foram apagados na postagem do prefeito.

Etiquetas
Foto de redação redação26/05/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Liminar causa indignação

Liminar causa indignação

11/05/2026
Foto de Por 5 a 3, Câmara de São Jorge do Ivaí rejeita limitar gastos com diárias e cursos

Por 5 a 3, Câmara de São Jorge do Ivaí rejeita limitar gastos com diárias e cursos

11/03/2026
Foto de Frigorífico BMG Foods encerra atividades em Paiçandu

Frigorífico BMG Foods encerra atividades em Paiçandu

03/02/2026
Foto de O que pinta de novo…pinta no …. do povo

O que pinta de novo…pinta no …. do povo

20/01/2026
© Copyright 2026, Maringá Manchete - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Desenvolvimento de Sites em Maringá
Botão Voltar ao topo