Parque do Ingá ganha ‘Espaço de Integração e Valorização da Maria Fumaça’

A Prefeitura de Maringá, por meio do Instituto Ambiental de Maringá (IAM) e das secretarias de Infraestrutura (Seinfra) e do Trabalho, Renda e Agricultura Familiar (Setrab), inaugurou o ‘Espaço de Integração e Valorização da Maria Fumaça’, nova área de convivência e gastronomia no Parque do Ingá nesta sexta-feira, 29. O local conta com uma praça de food trucks instalada em área próxima à locomotiva ‘Maria Fumaça’, ampliando as opções de lazer e atendimento ao público que circula pela região. O funcionamento será diário no horário do almoço e à noite até as 21h.

A intervenção incluiu melhorias na iluminação, instalação de bancos, adequações na cobertura da locomotiva e organização da área para receber food trucks. A nova praça foi cercada para permitir o uso pela comunidade mesmo fora do horário de funcionamento do Parque do Ingá, que é uma unidade de conservação.

O prefeito Silvio Barros ressaltou que a proposta é valorizar o Parque do Ingá e ampliar a integração com a comunidade. “Quando fizemos a proposta de concessão do Parque, a equipe do IAM realizou um estudo e identificou que a locomotiva um ponto bastante visitado. Como ela fica próxima à rua, o projeto já previa uma praça gastronômica próxima a este local. Com essa medida, estamos criando oportunidades e espaços para Maringá se tornar cada vez mais atrativa para os maringaenses e visitantes”, disse.

O vereador Angelo Salgueiro contribuiu com a sugestão do novo espaço. Ele contou que a ideia surgiu a partir de uma demanda da população. “O vereador é aquele que escuta a população, que está próximo da comunidade. Levei a solicitação ao prefeito Silvio Barros e, depois de algumas conversas, ele entendeu que essa transformação seria uma virada de chave para o local”, comentou.

A ideia de transformar a área da ‘Maria Fumaça’ partiu do frequentador Giuliano Zanusso, que observou o potencial do espaço e sugeriu a melhoria. “Precisamos olhar para o ambiente em que vivemos e perceber o que pode melhorar. É observar, só isso. Foi muito bom ser ouvido. É gratificante ver isso concretizado”, declarou.

O diretor-presidente do Instituto Ambiental de Maringá (IAM), José Roberto Behrend, frisou que a novidade é resultado de um trabalho construído com diálogo, planejamento e integração entre secretarias. “Hoje é um dia muito especial e coincide com o Dia do Geógrafo. Como representante da Geografia, entendo que esta praça simboliza aquilo que a área pode oferecer à sociedade: ouvir as pessoas, analisar dados, interpretar o território e oferecer melhorias para a população. É isso que estamos fazendo aqui ao valorizar este espaço e prepará-lo para receber as pessoas com mais conforto”, afirmou.

O secretário de Infraestrutura, Vagner Mussio, ressaltou o empenho das equipes na execução do novo espaço. “A cidade não pode parar, por isso conciliamos esse projeto com outras frentes de trabalho. As equipes atuaram com dedicação e compromisso para realizar essa entrega à população. Ainda faremos adequações para deixar o local mais agradável e aconchegante, para que os maringaenses aproveitem esse novo ponto de convivência.”

Os food trucks que irão funcionar no local fazem parte do núcleo do Programa Empreender da Associação Comercial e Empresarial de Maringá (Acim) e contam com documentação regularizada, incluindo licença sanitária. Ao todo, 14 food trucks estão aptos a operar no espaço. A participação será organizada em sistema de revezamento, com cerca de sete comerciantes por período, conforme acordo entre os próprios participantes e de acordo com os produtos ofertados. Os demais seguirão atendendo em outros pontos já utilizados pelo grupo, como Catedral e entorno do Parque do Ingá.

‘Jurássico Condor’ – A implantação integra as comemorações dos 79 anos de Maringá e a programação alusiva à Semana Mundial do Meio Ambiente. A abertura do espaço também integra a programação da exposição ‘Jurássico Condor’, que ocorre até 14 de junho, com visitação das 8h às 17h.

A exposição foi doada pela Rede Condor `Prefeitura em homenagem aos 79 anos da cidade. “Para nós, do Condor, é uma alegria participar do aniversário de Maringá. A proposta é incentivar a criatividade das famílias, promover lazer gratuito e também estimular a solidariedade com a doação de 1 kg de alimento para o Pra Somar ou 1 kg de ração”, comentou o representante da Rede Condor, Guilherme Stinglin.

Presenças – Estiveram presentes na inauguração do ‘Espaço de Integração e Valorização da Maria Fumaça’ a primeira-dama e presidente do Pra Somar, Bernadete Barros; a vice-prefeita Sandra Jacovós; os vereadores William Gentil, Junior Bravin e Akemi Nishimori; e o gerente da Rede Condor, Milton Faria.