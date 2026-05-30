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João Fonseca derrota Djokovic em partida histórica em Roland Garros

Confronto vale vaga nas oitavas de final

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joao fonseca João Fonseca derrota Djokovic em partida histórica em Roland Garros

O tenista brasileiro João Fonseca entrou para a história de Roland Garros nesta sexta-feira, 29, ao vencer Novak Djokovic, pela terceira rodada, ao despachar o sérvio do Grand Slam francês, na quadra principal do complexo, a Philippe Chatrier por 3 sets 2, com parciais de 6/4, 6/4, 3/6, 5/7 e 5/7 .

Com isso, garantiu de forma inédita uma vaga nas oitavas de final. O jogo teve a duração de mais de 5h. Fazia 16 anos que Djokovic não levava a virada após vencer os dois primeiros sets.
João Fonseca se tornou apenas o segundo tenista a arrancar uma virada diante de Novak Djokovic depois de sair perdendo por 2 sets a 0. Esse feito só tinha sido alcançado pelo austríaco Jurgen Melzer em Roland Garros 2010.

O adversário de João nas oitavas sai do confronto Casper Ruud (Noruega) x Tommy Paul (EUA). Americano vai vencendo por 2 a 1.

João já sabe que um evento de Grand Slam não será vencido pelo sérvio, por Carlos Alcaraz ou por Jannik Sinner pela primeira vez, desde a edição 2022 de Roland Garros, um total de 15 torneios. O último a triunfar fora do trio foi Rafael Nadal.
Graças ao desempenho em Paris, o brasileiro vai subindo uma posição no “ranking live”, que conta os pontos somados na atual semana, mas ainda pode crescer caso continue avançando em Roland Garros.

Para se garantir na terceira rodada, o brasileiro ganhou do croata Dino Prizmic, nº 72 do mundo, de virada, por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 4/6, 6/3 e 6/1 e 6/2, na quarta-feira. Por sua vez, para encarar o brasileiro, Djokovic eliminou o francês Valentim Royer pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 6/3. 6/2, 6/7 (9) e 6/3.

Com a vitória, João ultrapassou a campanha do ano passado, quando chegou à terceira rodada de Roland Garros e caiu para o britânico Jack Draper. (inf Portal Terra)

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