Situação complicada em Maringá

O perfil Maringasports no Instagram (veja ao final) publicou hoje mensagens do secretário de Esportes e Lazer em que minimiza o voleibol maringaense, que recebeu proposta para se transferir para Londrina. “Ainda bem que esporte não é só vôlei”, comentou Paulo Henrique Biazon Santos, vereador licenciado do União Brasil.



Outros comentários do secretário levaram o grupo a iniciar uma campanha para que a posição de Biazon chegasse ao prefeito Silvio Barros II (PP). Ele foi chamado de medíocre e teria apagado os comentários com críticas ao seu trabalho. Biazon é o mesmo que falou em uma reunião aonde estavam representantes dos três clubes profissionais de futebol da cidade que por ele o Estádio Regional Willie Davids seria fechado. Além disso, disse em outra ocasião que passaria a cobrar dos times para ter ar-condicionado nas competições do Ginásio Chico Neto. (inf Angelo Rigon)