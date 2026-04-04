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Situação complicada em Maringá

Secretário de Esportes e Lazer de Maringá cria polêmica ao ouvir críticas em grupo de esportes

Foto de redação redação04/04/2026
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O perfil Maringasports no Instagram (veja ao final) publicou hoje mensagens do secretário de Esportes e Lazer em que minimiza o voleibol maringaense, que recebeu proposta para se transferir para Londrina. “Ainda bem que esporte não é só vôlei”, comentou Paulo Henrique Biazon Santos, vereador licenciado do União Brasil.
maringa volei biazon Situação complicada em Maringá

Outros comentários do secretário levaram o grupo a iniciar uma campanha para que a posição de Biazon chegasse ao prefeito Silvio Barros II (PP). Ele foi chamado de medíocre e teria apagado os comentários com críticas ao seu trabalho. Biazon é o mesmo que falou em uma reunião aonde estavam representantes dos três clubes profissionais de futebol da cidade que por ele o Estádio Regional Willie Davids seria fechado. Além disso, disse em outra ocasião que passaria a cobrar dos times para ter ar-condicionado nas competições do Ginásio Chico Neto. (inf Angelo Rigon)

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