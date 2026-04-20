Povão na Prova Tiradentes: “Não”

A Secretaria de Esportes e Lazer de Maringá não vai permitir os chamados “pipocas” na edição deste ano da Prova Rústica Tiradentes e vai utilizar policiais militares para retirar eventuais corredores irregulares da competição.

A decisão foi comunicada ontem à noite pelo secretário Paulo Henrique Biazon (União Brasil), ex-PM, em grupo de WhatsApps. “Pipoca” na corrida é o termo usado para corredores que participam de provas de rua sem inscrição oficial. Eles correm junto aos inscritos, utilizando a estrutura do evento (hidratação, percurso, apoio médico) sem ter pago. Essa prática é polêmica, considerada desrespeitosa por muitos e prejudicial à segurança e organização.

De acordo com o secretário, atende-se um pedido dos próprios corredores e houve conversa com todos os clubes do esporte. No ano passado, segundo o secretário, o pessoal não gostou da quantidade de “´pipocas” na prova e iria fazer a comunicação em vídeo. A Prova Tiradentes acontece amanhã. Ao longo dos anos a prova foi se profissionalizando, inclusive com a cobrança de taxa de inscrição. (inf Angelo Rigon)