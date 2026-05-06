Copa do Mundo 2026 movimenta procura por vistos

Com a Copa do Mundo de 2026 cada vez mais próxima, aumentou significativamente a procura de brasileiros pelo visto americano. O torneio será realizado entre junho e julho de 2026, com jogos nos Estados Unidos, Canadá e México, e já movimenta milhões de torcedores ao redor do mundo.

Segundo Arthur Oliynik, empresário do setor de imigração e especialista em vistos internacionais em Maringá, muitas pessoas ainda não entenderam que o planejamento documental virou parte essencial da experiência da Copa.

“Hoje já existe uma corrida muito forte por vistos americanos por causa da Copa do Mundo. O principal erro é deixar para resolver isso perto do evento”, explica.

FIFA PASS dá acesso a agendamentos prioritários

Uma das grandes novidades para 2026 é o FIFA PASS (FIFA Priority Appointment Scheduling System), sistema criado em parceria entre a FIFA e o Departamento de Estado dos Estados Unidos para facilitar o acesso de torcedores aos agendamentos consulares.

Na prática, torcedores que compraram ingressos oficiais da Copa diretamente pela FIFA podem solicitar acesso a entrevistas prioritárias para o visto americano.

O sistema funciona mediante integração entre os dados do ingresso oficial e o processo de solicitação do visto. Após o preenchimento do DS-160 e pagamento da taxa consular, o solicitante pode acessar vagas prioritárias de entrevista através do FIFA PASS.

“O FIFA PASS não garante aprovação do visto, mas pode acelerar muito o agendamento da entrevista para quem já possui ingresso oficial da Copa”, explica Arthur.

Entrada no Canadá e no México também geram dúvidas

Outra dúvida frequente dos brasileiros é sobre a entrada nos três países-sede.

Segundo especialistas do setor, em muitos casos o visto americano válido já facilita o ingresso no México e também pode auxiliar processos relacionados ao Canadá, dependendo do perfil migratório e das exigências vigentes de cada país.

Negativa de visto não significa fim do processo

Com o aumento da demanda, cresce também o número de brasileiros tentando reaplicar após negativas anteriores no consulado americano.

Arthur afirma que uma negativa nem sempre representa impossibilidade definitiva.

“Grande parte das recusas acontece por inconsistências no perfil, documentação mal estruturada ou estratégia inadequada na aplicação. Hoje fazemos uma reavaliação completa do histórico do solicitante para entender exatamente o que levou à negativa e qual o melhor momento para uma nova tentativa.”

A Visthur afirma já ter revertido aproximadamente 72% dos casos de clientes que chegaram após uma negativa anterior.

Renovação sem entrevista segue disponível em muitos casos

Outro cenário que vem aumentando em 2026 é o das renovações de visto.

Atualmente, solicitantes com visto americano vencido há até 12 meses ainda podem, via de regra, se enquadrar nos critérios de renovação sem necessidade de entrevista presencial no consulado.

“Nesses casos, muitas pessoas conseguem renovar o visto sem precisar comparecer ao consulado, tornando o processo muito mais simples e rápido”, afirma Arthur.

VISTHUR

A Visthur atua com assessoria especializada em vistos internacionais e está localizada no Shopping Catuaí Maringá, em frente ao posto de emissão de passaportes da Polícia Federal.

O atendimento é realizado presencialmente e também de forma online para clientes de todo o Brasil.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp:(44) 99161-7574.