Na manhã desta segunda-feira, 13, um trecho parcial da avenida São Paulo, centro de Maringá, teve de ser interditado devido a uma cratera em frente ao shopping Avenida Center. A Defesa Civil e Corpo de Bombeiros devem interditar as duas pistas da avenida, o buraco aumenta sensivelmente a cada minuto. A cratera está entre a rua Tamandaré e avenida Mauá.

Outro episódio semelhante aconteceu no dia 18 de abril de 2023, uma cratera se abriu no cruzamento das avenidas Paraná e Horário Racanello Filho, também no Centro de Maringá. (foto André Almenara)