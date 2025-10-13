Acidente

De novo

Foto de redação redação13/10/2025
WhatsApp Image 2025 10 13 at 09.51.19 De novo

Na manhã desta segunda-feira, 13, um trecho parcial da avenida São Paulo, centro de Maringá, teve de ser interditado devido a uma cratera em frente ao shopping Avenida Center. A Defesa Civil e Corpo de Bombeiros devem interditar as duas pistas da avenida, o buraco aumenta sensivelmente a cada minuto. A cratera está entre a rua Tamandaré e avenida Mauá.

Sem titulo De novo
CRATERA AVENIDA SÃO PAULO

Outro episódio semelhante aconteceu no dia 18 de abril de 2023, uma cratera se abriu no cruzamento das avenidas Paraná e Horário Racanello Filho, também no Centro de Maringá. (foto André Almenara)

Etiquetas
Foto de redação redação13/10/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Câmera de segurança registra acidente na Avenida Colombo em Maringá

Câmera de segurança registra acidente na Avenida Colombo em Maringá

09/10/2025
Foto de Motociclista de 60 anos sofre acidente pela segunda vez em um intervalo de 2 meses

Motociclista de 60 anos sofre acidente pela segunda vez em um intervalo de 2 meses

08/10/2025
Foto de Complicada a situação

Complicada a situação

16/09/2025
Foto de Homem, com mandado de prisão por estupro, é preso após fugir da Guarda Municipal e atropelar motoboy

Homem, com mandado de prisão por estupro, é preso após fugir da Guarda Municipal e atropelar motoboy

15/09/2025
Botão Voltar ao topo