Acidente em cruzamento deixa motorista feridos no Conjunto Patrícia

O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira, 29, no cruzamento da Rua Patrícia com a Rua Cuba, no Conjunto Patrícia, em Maringá. A colisão envolveu um Ford Fiesta e um Chevrolet Prisma. O condutor do Ford Fiesta teria cruzado a via preferencial, provocando a batida com o Prisma.

No segundo veículo estava uma mulher que transportava os dois filhos para a escola no momento do acidente. Equipes do Samu foram acionadas para atender as vítimas. As crianças e a mãe receberam atendimento no local.

A mulher não sofreu ferimentos graves, apresentando apenas um pequeno corte em um dos dedos. Uma das crianças também teve ferimentos leves. O motorista do Ford Fiesta precisou ser retirado do veículo com o auxílio dos socorristas. Ele apresentava escoriações e foi encaminhado ao hospital.

Moradores da região relataram que o cruzamento é palco constante de acidentes, afirmando que situações semelhantes ocorrem praticamente todas as semanas. Diante disso, a comunidade pede providências urgentes por parte da Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá, como melhorias na sinalização.