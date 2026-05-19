Acidente

Motociclista de 62 anos morre em grave acidente envolvendo três veículos na BR-376

Foto de redação redação19/05/2026
acidente motociclista Motociclista de 62 anos morre em grave acidente envolvendo três veículos na BR-376

Por volta das 5h45 da manhã desta terça-feira, 19, um motociclista morreu após sofrer um gravíssimo acidente na rodovia BR-376, nas proximidades do restaurante Porco no Tacho, em Maringá. Odair Ramirez, de 62 anos, era morador do distrito de Iguatemi.

Ele pilotava uma motocicleta Kawasaki e seguia no sentido Maringá para o trabalho quando o acidente aconteceu. De acordo com informações apuradas pela reportagem no local, a colisão envolveu, além da motocicleta, um Ford Fiesta e um Citroen C4.

Testemunhas relataram que o motociclista teria atingido inicialmente o automóvel Ford Fiesta, que acabou rodando na pista. Na sequência, Odair ainda colidiu contra a traseira do Citroen C4. Com o impacto da batida, o motociclista caiu sobre a pista e sofreu múltiplas fraturas.

Uma equipe médica do Samu e também uma ambulância da concessionária responsável pela administração da rodovia foram rapidamente acionadas, porém, ao chegarem no local, apenas puderam constatar o óbito da vítima.

A principal suspeita é de que a forte neblina que encobria a rodovia no momento do acidente tenha dificultado a visibilidade do motociclista. A hipótese levantada é de que Odair não tenha percebido há tempo um veículo que trafegava em baixa velocidade à sua frente.

O corpo de Odair Ramirez foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao ser comunicada do acidente lavrou um boletim de acidente de trânsito para apurar as causas da morte. (inf André Almenara)

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