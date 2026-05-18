Tombamento de ônibus da Viação Garcia deixa feridos em Mandaguari

O tombamento de um ônibus da Viação Garcia mobilizou equipes de resgate na manhã desta segunda-feira, 18, na rodovia PR-444, no município de Mandaguari. O fato foi registrado nas proximidades da Estrada do Alegre, no sentido Arapongas-Maringá.

O atendimento à ocorrência envolveu socorristas da concessionária EPR Paraná e equipes do Corpo de Bombeiros de Mandaguari. Segundo informações dos socorristas, o veículo realizava o transporte de 13 pessoas, sendo o condutor e 12 passageiros.

Devido ao tombamento, duas mulheres sofreram ferimentos. Uma das vítimas teve uma fratura confirmada na região do punho. Após receberem os primeiros socorros em ambiente pré-hospitalar, as três passageiras feridas foram encaminhadas para unidades médicas de Mandaguari e Maringá. Os outros 10 ocupantes do coletivo foram avaliados no local pelas equipes de saúde, recusaram encaminhamento hospitalar por não apresentarem lesões e aguardaram um veículo reserva deslocado pela empresa para a continuidade da viagem.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também compareceu ao local para registrar a ocorrência e coordenar o fluxo de veículos. De acordo com os órgãos de segurança, a região registrava uma forte neblina no momento do acidente, fator que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo e que será investigado pelas autoridades.

O trecho da PR-444 precisou ser totalmente interditado. A concessionária EPR orientou os motoristas a utilizarem um desvio temporário de tráfego montado por dentro do perímetro urbano do município de Mandaguari. (inf Pinga Fogo Notícias/foto Portal Agora.com)