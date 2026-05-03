Furta produtos e incendeia barracão

Um incêndio atingiu um barracão de obras na noite desse sábado, 2, na Avenida Guedner, no Jardim Aclimação, em Maringá. O local fica em frente ao Colégio Objetivo e próximo à Unicesumar.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo 190 após denúncias de um possível furto em andamento. Ao chegar no endereço, os policiais constataram que o crime já havia sido consumado. Segundo informações repassadas pelo tenente Ricardo, os suspeitos teriam incendiado o barracão antes de fugir.

Em conversa com o responsável técnico pela obra, foi relatado que o espaço já vinha sendo alvo de ações criminosas recentes. Somente nesta semana, outras três ocorrências de furto haviam sido registradas, tornando este o quarto caso, o que levanta preocupação quanto à segurança no local.

O Corpo de Bombeiros foi mobilizado por volta das 22h e encontrou o fogo já em estágio avançado, atingindo um depósito de materiais de construção. As equipes atuaram no combate às chamas em três frentes e conseguiram controlar o incêndio em pouco tempo.



Após o controle, os bombeiros permaneceram no local aguardando apoio da Prefeitura, que deve disponibilizar uma retroescavadeira para auxiliar no trabalho de rescaldo e evitar a reignição do fogo.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre os materiais levados durante a ação. Informações preliminares indicam que os suspeitos fugiram levando alguns itens.

Atualizado: Um dos suspeitos foi preso pela Guarda Municipal na manhã deste domingo, 3, ele estava em posse de certa quantidade de fiação elétrica.

O caso será investigado pelas autoridades competentes, que buscam identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime. (inf Rafael Bereta/Maringá Post/foto Andre Almenara)