Acidente

Furta produtos e incendeia barracão

Foto de redação redação03/05/2026
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Um incêndio atingiu um barracão de obras na noite desse sábado, 2, na Avenida Guedner, no Jardim Aclimação, em Maringá. O local fica em frente ao Colégio Objetivo e próximo à Unicesumar.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo 190 após denúncias de um possível furto em andamento. Ao chegar no endereço, os policiais constataram que o crime já havia sido consumado. Segundo informações repassadas pelo tenente Ricardo, os suspeitos teriam incendiado o barracão antes de fugir.

Em conversa com o responsável técnico pela obra, foi relatado que o espaço já vinha sendo alvo de ações criminosas recentes. Somente nesta semana, outras três ocorrências de furto haviam sido registradas, tornando este o quarto caso, o que levanta preocupação quanto à segurança no local.

O Corpo de Bombeiros foi mobilizado por volta das 22h e encontrou o fogo já em estágio avançado, atingindo um depósito de materiais de construção. As equipes atuaram no combate às chamas em três frentes e conseguiram controlar o incêndio em pouco tempo.
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Após o controle, os bombeiros permaneceram no local aguardando apoio da Prefeitura, que deve disponibilizar uma retroescavadeira para auxiliar no trabalho de rescaldo e evitar a reignição do fogo.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre os materiais levados durante a ação. Informações preliminares indicam que os suspeitos fugiram levando alguns itens.
Atualizado: Um dos suspeitos foi preso pela Guarda Municipal na manhã deste domingo, 3, ele estava em posse de certa quantidade de fiação elétrica.

O caso será investigado pelas autoridades competentes, que buscam identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime. (inf Rafael Bereta/Maringá Post/foto Andre Almenara)

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