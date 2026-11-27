Arena Churrasco leva gastronomia e acervo do Bravura Park ao Festival Pé Vermelho
Com dez operações gastronômicas confirmadas e área kids com brinquedos da Ziober Brasil, espaço integra o Complexo Rhino, que também recebe a final do Brasileiro Radical 4×4. A entrada é gratuita
Churrasco na parrilla, carnes defumadas e motocicletas de época vão dividir espaço na Arena Churrasco e Bravura, que estreia hoje no 1º Festival Pé Vermelho, em Maringá. A praça de alimentação tem dez operações gastronômicas confirmadas e integra o Complexo Rhino, montado no Parque Internacional de Exposições. O festival segue até domingo, com entrada gratuita.
O churrasco é o carro-chefe da Arena, que terá Rootella, The Best BBQ, Nomadiz BBQ, Brasa Bruta BBQ e Arena BBQ, com parrilla e hambúrgueres. A praça também vai servir tapiocas da Beiju, crepes e churros em duas operações da Pit Stop, gelatos da Milkbom e fatias de bolo da Euzeni. Para as crianças, o espaço terá uma área kids com brinquedos da Ziober Brasil.
Gastronomia e 4×4 no mesmo espaço – O Complexo Rhino nasceu de uma parceria entre a Bússola Eventos, criadora da Arena Churrasco, e a Rhino-Off Road, realizadora da Etapa Rhino Maringá. O complexo reúne, lado a lado, a praça de alimentação e a pista que vai receber a final do 5º Campeonato Brasileiro Radical 4×4. O público poderá acompanhar as provas e circular pela Arena durante os três dias de festival.
Batizada de Etapa Rhino Maringá, a prova vai definir os campeões da temporada em cinco categorias. A final reúne mais de 30 pilotos do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo e de Minas Gerais, além de competidores do Paraguai.
“A gente une a experiência do 4×4, toda aquela adrenalina que vocês vão sentir, com o churrasco”, diz Guilherme Oliveira, diretor de operações da Bússola Eventos.
Bravura Park – Motocicletas de época, capacetes militares e outros itens do Bravura Park vão compor a cenografia da Arena. As peças vêm de Tijucas, em Santa Catarina, onde o parque temático mantém um museu com 192 veículos militares, mais de mil utensílios e 261 documentos. Uma seleção desse acervo virá a Maringá e poderá ser vista de perto por quem circular pela praça ou parar para uma refeição.
A Arena Churrasco nasceu na Expoingá de 2022 e, ainda naquele ano, chegou a feiras em Americana (SP) e Rio Verde (GO). Nas temporadas seguintes, a marca maringaense passou por Barretos (SP), Jaguaruna (SC) e pela Expolondrina. Neste fim de semana, participa pela primeira vez do Festival Pé Vermelho, realizado pela Sociedade Rural de Maringá.