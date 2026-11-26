A administração do prefeito Silvio Barros II (PP) venceu nesta quarta-feira, 25, o Prêmio Band Cidades Excelentes, etapa estadual, em Curitiba. Governança, eficiência fiscal e transparência estão entre os itens que foram reconhecidos como boas práticas de gestão pública.

Maringá venceu na categoria principal, acima de 100 mil habitantes. Foram avaliados seis pilares: educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e sustentabilidade, segurança pública, desenvolvimento socioeconômico, governança, eficiência fiscal e transparência.