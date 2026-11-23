O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, confirmou nesta segunda-feira (23) os nomes indicados pelo futuro secretário de Estado da Segurança Pública, Fabiano Bordignon, para comandar as instituições da área no próximo governo. As escolhas recaem sobre profissionais de carreira, com experiência operacional, administrativa e de gestão, que integram o quadro de confiança do alto comando da segurança pública paranaense.

Foram confirmados o coronel Rogério Gomes Pitz, para o Comando-Geral da Polícia Militar; o delegado Getúlio de Morais Vargas, para a Delegacia-Geral da Polícia Civil; o coronel Rafael Lorenzetto, para o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar; e o coronel Sthéfano Roberto Janata, para a chefia da Casa Militar.

Moro conversou pessoalmente com cada um dos indicados antes de confirmar os nomes. O governador eleito avaliou a trajetória profissional, a experiência e a capacidade de liderança dos escolhidos, que assumirão funções estratégicas na estrutura de segurança do Estado a partir de janeiro de 2027.

“Estamos formando uma equipe técnica, experiente e comprometida com o Paraná. Os nomes indicados pelo Fabiano Bordignon têm uma trajetória sólida, conhecimento das instituições e a confiança necessária para liderar nossas forças de segurança. Queremos uma gestão que valorize os profissionais, fortaleça o trabalho de inteligência e entregue resultados concretos para a população”, afirma Moro.

Para o futuro secretário Fabiano Bordignon, a escolha dos comandantes representa a continuidade de um trabalho profissional, com foco em integração, planejamento e eficiência.

“São profissionais que conhecem profundamente suas instituições, têm experiência operacional e de gestão e construíram suas carreiras com seriedade. A segurança pública exige liderança, responsabilidade e cooperação entre as forças. Estamos reunindo nomes de confiança, preparados para fortalecer as corporações e avançar em uma política de segurança integrada, moderna e orientada por resultados”, declara Bordignon.

Segurança integrada, inteligência e valorização profissional

Durante a campanha, Moro defendeu uma política de segurança pública baseada na integração das forças, no uso de inteligência e tecnologia e no enfrentamento estruturado do crime organizado. Entre as propostas apresentadas estão a criação de forças-tarefa permanentes, o compartilhamento de informações entre as instituições e o fortalecimento de operações conjuntas contra facções, tráfico de drogas e organizações criminosas.

O plano também prevê o uso ampliado de câmeras, inteligência artificial e reconhecimento facial, além de centros integrados para reunir informações e apoiar o planejamento das ações policiais. A estratégia inclui atenção especial às fronteiras e à atuação coordenada entre as forças estaduais e federais.

Moro afirmou durante a campanha que pretende fazer do Paraná o estado mais seguro do Brasil. Para isso, defendeu investimentos em tecnologia, valorização dos profissionais, fortalecimento das estruturas policiais e uma atuação firme contra o crime organizado.

A confirmação dos novos comandantes integra a organização da equipe que assumirá a gestão estadual em janeiro de 2027. A expectativa é que os dirigentes atuem em alinhamento com as diretrizes do futuro governo e com a Secretaria da Segurança Pública.