Festival Pé Vermelho entra na reta final dos preparativos e abre os portões nesta sexta-feira em Maringá

Maringá se prepara para receber, a partir desta sexta-feira (27), a primeira edição do Festival Pé Vermelho. Os últimos preparativos já movimentam o Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, onde equipes trabalham na montagem dos espaços, estandes, estruturas e arenas que receberão o público até domingo (29).

Apresentado pela Crefaz, o Festival Pé Vermelho é uma iniciativa da Sociedade Rural de Maringá, com realização da Sociedade Rural de Maringá e Bolfer Eventos. A proposta é reunir, em um único espaço, diferentes expressões da cultura country, competições esportivas, exposições, gastronomia, música e entretenimento para todas as idades.

A expectativa da organização é receber aproximadamente 120 mil visitantes nos três dias de programação. Um dos principais diferenciais é a diversidade de atrações, que inclui a final do Campeonato Brasileiro 4×4, exposição de veículos clássicos e caminhonetes, encontro de motocicletas, freestyle de motos, Corrida Maluca, Fazendinha do IDR Paraná, Feira Sabores do Paraná, Feira de Flores e Artesanato e uma programação especial de rodeio.

Atrações para diferentes públicos

Entre os destaques está a Arena Churrasco, realizada em parceria com a Bússola Eventos, com espaço gastronômico, shows ao vivo, palco musical 360 graus, Área Kids e exposição de veículos militares do Bravura Park.

O Motor Classic terá exposição de mais de 400 caminhonetes, carros antigos e esportivos, Clube do Fusca, Mustangs de diferentes gerações, caminhões e estandes. A Arena Motorcycle, por sua vez, receberá o Encontro Nacional de Harley-Davidson, com mais de 500 motocicletas, além de modelos custom, touring e atrações musicais em parceria com o MPB Bar.

A programação também contempla o esporte a motor, com a etapa final do 5º Campeonato Radical 4×4 – Etapa Rhino, reunindo categorias Jeep, UTV, Graduados e Monsters. Outro destaque é a Corrida Maluca, marcada para sábado (28), das 16h às 18h, com carrinhos sem motor construídos pelas próprias equipes e participantes caracterizados.

As famílias também terão opções de lazer e entretenimento, como a Fazendinha do IDR Paraná, com espaço de interação com a produção agropecuária, a Feira Sabores do Paraná, que valoriza a agricultura familiar, e a Feira de Flores e Artesanato.

Rodeio terá três noites de programação

A programação do rodeio será realizada na Arena Sicoob e contará com três dias de atrações. O público poderá acompanhar apresentações dos cavalos Friesians, provas de três tambores, Team Roping, laço individual e montarias em touros. Também estão previstas apresentações equestres e atrações especiais ao longo da programação.

Na sexta-feira (27), o rodeio começa às 21h. No sábado (28), também às 21h, e no domingo (29), a programação de encerramento começa às 19h.

Confira a programação completa

SEXTA-FEIRA – 27 DE NOVEMBRO

17h – Abertura dos portões.

17h às 22h – Motor Classic: exposição de carros antigos, clássicos, esportivos, pickups, caminhões e estandes.

17h às 22h – Arena Motorcycle: exposição de motos custom, touring e diversos modelos, além de estandes.

17h à 0h – Arena Churrasco: palco musical 360 graus, Área Kids e exposição de veículos militares do Bravura Park.

17h às 22h – Feira Sabores do Paraná IDR: valorização dos sabores e da qualidade da agricultura familiar.

17h às 22h – Fazendinha do IDR Paraná: espaço de interação com a produção agropecuária.

17h às 22h – Feira de Flores e Artesanato.

18h – Apresentação dos cavalos Quarto de Milha, com animais que participarão do leilão do dia 28, na Pista de Julgamento.

19h – Show de Motocross Freestyle, na Pista de Equitação.

21h – Rodeio Pé Vermelho, com apresentação dos cavalos Friesians, prova de três tambores, Team Roping, laço individual e rodeio em touros.

SÁBADO – 28 DE NOVEMBRO

10h – Abertura dos portões.

10h às 19h – Etapa final do Campeonato 4×4 Radical, com corridas de Jeep, UTV, Graduados e Monsters.

10h às 22h – Motor Classic.

10h às 22h – Arena Motorcycle.

11h à 0h – Arena Churrasco.

10h às 20h – Feira Sabores do Paraná IDR.

10h às 20h – Fazendinha do IDR Paraná.

10h às 20h – Feira de Flores e Artesanato.

14h – Leilão de Cavalos Quarto de Milha, na Casa de Leilões Ermelindo Bolfer, com a WV Leilões.

14h – Classificatória de três tambores, na Pista de Equitação.

15h – Aeromodelismo, com exposição e apresentação.

15h – Peão Fight, luta Street Country.

16h às 18h – Corrida Maluca, próxima à pista do Campeonato 4×4 e à Arena Churrasco.

18h – Show de Motocross Freestyle, na Pista de Equitação.

21h – Rodeio Pé Vermelho, com apresentação dos cavalos Friesians, prova de três tambores, Team Roping, laço individual e rodeio em touros.

DOMINGO – 29 DE NOVEMBRO

10h – Abertura dos portões.

10h às 19h – Etapa final do Campeonato 4×4 Radical.

10h às 19h – Motor Classic.

10h às 19h – Arena Motorcycle.

11h à 0h – Arena Churrasco.

10h às 20h – Feira Sabores do Paraná IDR.

10h às 20h – Fazendinha do IDR Paraná.

10h às 20h – Feira de Flores e Artesanato.

11h – Classificatória Mirim de três tambores

14h – Final Mirim de três tambores, na Pista de Equitação.

15h – Aeromodelismo.

15h – Peão Fight, luta Street Country.

16h – Show de Motocross Freestyle.

19h – Final do Rodeio Pé Vermelho, com apresentação dos cavalos Friesians, prova de três tambores, Team Roping, laço individual e rodeio em touros.

Durante os três dias, o público também poderá aproveitar três palcos simultâneos, com apresentações musicais no Motor Classic, na Arena Motorcycle e na Arena Churrasco.

Entrada gratuita e ingressos para o rodeio

O acesso geral ao Festival Pé Vermelho e às áreas de exposição e entretenimento do Parque de Exposições é gratuito. Para acompanhar as apresentações noturnas do rodeio, é necessário adquirir ingresso específico.

Os ingressos para o rodeio têm valores a partir de R$ 20, na modalidade meia-entrada. Os valores divulgados são R$ 20 para meia-entrada, R$ 30 promocional e R$ 40 inteira, sujeitos à disponibilidade e às condições de venda.

O acesso ao Espaço Motorcycle também possui ingresso específico, com valores a partir de R$ 90, acrescidos de taxas.

Serviço

Festival Pé Vermelho – Crefaz apresenta

Data: 27, 28 e 29 de novembro de 2026.

Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro.

Endereço: Avenida Colombo, nº 2.186, Maringá (PR).

Horários de abertura dos portões:

* Sexta-feira (27): 17h.

* Sábado (28): 10h.

* Domingo (29): 10h.

Entrada geral do festival: gratuita.

Rodeio: ingresso pago, a partir de R$ 20 (meia-entrada).

Espaço Motorcycle: ingresso específico, a partir de R$ 90, mais taxas.

Informações e programação: www.partiumaringa.com.br/pevermelho

Realização e apoios

O Festival Pé Vermelho é apresentado pela Crefaz e realizado pela Sociedade Rural de Maringá e Bolfer Eventos.

Conta com o apoio da Prefeitura de Maringá, Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Turismo, Governo do Paraná, BRDE, Copel, Instituto Água e Terra (IAT), IDR-Paraná, Adapar, Detran-PR, Sanepar, Celepar e Bless Internet.