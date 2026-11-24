A construção do Centro de Eventos Oscar Niemeyer, em Maringá, contratada por R$ 75,2 milhões em 2023, já recebeu R$ 10,2 milhões em recursos extras por meio de aditivos, conforme o Portal da Transparência do município, onde também consta que 55,81% da obra foi executada. A obra foi iniciada em novembro de 2023 com término previsto para dezembro de 2027.

O centro de eventos resgata projeto original do arquiteto Oscar Niemeyer, contratado pelo município nos anos de 1980 para desenhar prédios numa área de 600 mil metros quadrados no centro de Maringá. Chamado Projeto Ágora, referência a espaços abertos na antiga Grécia, ocuparia espaço deixado pela remoção do pátio de manobra da rede ferroviária.

Controverso, em função da ‘reforma’ no projeto original, o que descaracterizaria a assinatura do arquiteto Oscar Niemeyer, morto em 2012, o centro de eventos já incorporou a expressão ‘ópera’ em sua definição por proposição do vereador Mário Hossokawa. O termo valorizaria a autoria e sua dimensão enquanto espaço cultural e empresarial.

A previsão inicial de investimento, de R$ 75,2 milhões, recurso do governo federal via Ministério do Turismo, já alcançou R$ 85,4 milhões com 14 aditivos que somam R$ 10,2 milhões. Aditivo é instrumento legal para atender demandas de ajustes no orçamento originalmente licitado e pode alcançar até 25% do custo inicial. No caso dessa obra, pode chegar a R$ 18,2 milhões.

A solicitação de aditivo deve ser justificada por condições que não poderiam ser previstas no momento da licitação ou por novas necessidades que surgem durante a execução do contrato. O objetivo é garantir a viabilidade do contrato e o cumprimento do objeto licitado, sem prejudicar a administração pública ou a empresa contratada.

O que diz a prefeitura

Em nota encaminhada à redação, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Obras Públicas diz que são seis os aditivos e não 14. “A divergência ocorreu porque foram contabilizados também atos operacionais de instrução interna, como apostilamentos e registros no sistema SEI, que não constituem aditivos contratuais”, explica a nota.

Ainda segundo a nota, “do montante de R$ 10,2 milhões em alterações, 88,18% (R$ 9,03 milhões) correspondem ao reajuste inflacionário obrigatório, calculado pelo INCC/FGV, conforme previsão contratual e data-base de 14 de agosto de 2023. Os outros 11,82% (R$ 1,21 milhão) referem-se a acréscimos decorrentes de omissões identificadas no projeto básico”. A nota diz que o avanço da obra está em 54,11%, quanto o Portal da Transparência registra 55,81%. (inf Edivaldo Magro)