Um carro invadiu o terreno do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dona Guilhermina Cunha Coelho, em Maringá, após o motorista entrar na contramão e perder o controle da direção. O acidente aconteceu no domingo, 22, na região do Parque de Exposições.

O veículo, um Chevrolet Onix, atingiu o muro da unidade de ensino com força suficiente para derrubar parte da estrutura. Com o impacto, vários tijolos ficaram espalhados pela via, enquanto o automóvel atravessou o muro e ficou parcialmente dentro do terreno do CMEI.

De acordo com as informações, o motorista teria acessado uma rua na contramão antes de perder o controle da direção e provocar a colisão.

Casal estava no carro

No momento do acidente, um casal ocupava o Chevrolet Onix. Apesar da violência do impacto e dos danos provocados na estrutura da unidade escolar, os dois ocupantes recusaram atendimento das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Carro permaneceu no local durante maratona

Outro detalhe envolvendo a ocorrência é que a rua onde aconteceu a colisão fazia parte do percurso utilizado durante a realização de uma maratona em Maringá.

Por esse motivo, o veículo permaneceu no local até o encerramento da prova, sendo retirado posteriormente.

O acidente provocou danos ao muro do CMEI Dona Guilhermina Cunha Coelho, mas não há informações sobre a extensão total dos prejuízos na unidade. (inf André Almenara)