A reunião sobre o data center que aconteceria no Auditório Hélio Moreira (prefeitura) e de última hora foi transferida para a Unicesumar teve cenas de truculência. O jornalista Gilmar Ferreira, de O Diário de Maringá, foi impedido de retornar ao auditório de forma truculenta e o jornalista Edivaldo Magro foi alvo de agressão.

O barulho provocado pelos manifestantes levou a reitora Solange Lopes a entrar na reunião e dizer que as aulas, com provas, estavam sendo prejudicadas. O prefeito Silvio Barros II (PP) então deixou a sala, mas não conseguiu se fazer ouvir. Ele chegou a dizer que a reunião era fechada, embora tenha sido divulgada ontem em release da própria Prefeitura de Maringá.



De acordo com relato de jornalistas, além de seguranças da instituição houve truculência por parte do chefe de gabinete do prefeito, Diego Alves Ferreira. O prefeito Silvio Barros deixou o prédio sob protestos dos manifestantes. (inf Angelo Rigon/img redes sociais)