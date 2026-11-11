Festival do Cachorrão de Maringá é lançado em evento na ACIM

O cachorrão prensado vai ganhar 20 versões no primeiro Festival do Cachorrão de Maringá. Os donos das lanchonetes participantes se reuniram na noite de terça-feira (10), na Associação Comercial e Empresarial de Maringá (ACIM), para o lançamento da primeira edição. Diante de jornalistas, influenciadores, parceiros, patrocinadores, autoridades e convidados, a Enjoy Maringá apresentou as casas que entram na disputa. A In Need Agency mostrou o site do festival e como o público poderá votar no melhor cachorrão e na melhor maionese.

A programação começou com uma palestra oferecida pelo Sebrae aos donos das lanchonetes. O consultor Fabiano Vila Real falou sobre a apresentação do lanche, o atendimento ao cliente e os cuidados com as boas práticas de fabricação. O Sebrae apoia o festival desde o início e, no lançamento, levou aos participantes orientações para o dia a dia dos estabelecimentos.

O encontro estava marcado para a sede do Sebrae, que teve parte de sua estrutura danificada pelo tornado que atingiu Maringá. Procurada pela organização, a ACIM cedeu o espaço e a estrutura para receber a palestra e a cerimônia e passou a integrar o festival como parceira.

“Esse gesto representa muito bem a trajetória da ACIM e sua importância para Maringá. A entidade é uma das grandes expressões da força do associativismo e da sociedade civil organizada, participando ativamente do desenvolvimento econômico da cidade e da articulação de soluções coletivas”, diz Adriane Erler, fundadora da Enjoy Maringá e realizadora do Festival do Cachorrão de Maringá.

O presidente da ACIM, José Carlos Barbieri, destacou o que o festival pode representar para as lanchonetes participantes. “Quem conhece Maringá sabe que o cachorrão faz parte da cultura gastronômica da nossa cidade. E transformar essa tradição em um festival é uma excelente oportunidade para valorizar os estabelecimentos, dar visibilidade aos empreendedores e movimentar a economia local. A ACIM acredita na importância de iniciativas como essa, que fortalecem o comércio, estimulam o empreendedorismo e criam novas oportunidades para quem faz a economia de Maringá acontecer.”

O presidente do Visite Maringá, Michael Tamura, lembrou que o festival será mais uma opção para quem visita a cidade no fim do ano. Para ele, a programação também dá aos próprios maringaenses um motivo para circular pelos bairros e conhecer outros endereços. “Quem vem a Maringá no fim do ano pode aproveitar para provar o nosso cachorrão. E quem mora aqui pode fazer turismo na própria cidade. Às vezes, a pessoa tem uma lanchonete de que gosta e acaba indo sempre à mesma. O festival dá vontade de conhecer outras casas e, para os empreendedores, é uma chance de receber clientes que talvez nunca tenham passado por ali”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura, Tiago Valenciano, representou o prefeito Silvio Barros, que não pôde comparecer. Ele lembrou que o cachorrão foi reconhecido por lei como lanche típico de Maringá em 2017 e confirmou que o festival integra a programação oficial do Maringá Encantada. “O cachorrão já fazia parte da vida dos maringaenses quando a lei o reconheceu como lanche típico da cidade. O festival ajuda a valorizar essa tradição. O Maringá Encantada reúne tanto as atrações promovidas pela Prefeitura quanto iniciativas independentes como esta, que agora faz parte da programação oficial do nosso Natal”, disse.

Para Ana Landim, da Enjoy Maringá, uma das idealizadoras do festival, o lançamento foi uma oportunidade para os empresários do ramo de alimentação trocarem experiências e fazerem contatos com patrocinadores, parceiros e representantes do poder público.

“Foi também uma chance para jornalistas e influenciadores conhecerem de perto as lanchonetes participantes e as marcas que apostaram nessa primeira edição com a gente, a Bless Internet, a Los Los Sorvetes, a Plin Energia e a Gráfica e Editora Almeida”, diz Ana.

Sobre o festival

A partir de 20 de novembro, cada lanche será servido na casa que o criou. O festival vai até 6 de dezembro e reúne 20 estabelecimentos de diferentes regiões da cidade. Em todos os endereços, o cachorrão do festival custará R$ 29.

Pão, salsicha e batata palha são a base comum das receitas. Cada casa pôde acrescentar até três ingredientes ao prensado. A maionese terá uma disputa própria, e os participantes poderão concorrer com a receita que já servem ou com uma versão criada para o festival. A votação nas duas categorias será pelo site oficial.

O Festival do Cachorrão de Maringá é realizado pela Enjoy Maringá, com patrocínio da Gráfica e Editora Almeida, Los Los Sorvetes, Bless Internet e Plin Energia. São parceiros ACIM, In Need Agency e Have Fun Turismo. O festival tem apoio do Sebrae, da Abrasel Noroeste do Paraná, do Visite Maringá e da Prefeitura de Maringá, por meio das secretarias de Cultura e de Turismo.

Serviço

1º Festival do Cachorrão de Maringá

Quando — De 20 de novembro a 6 de dezembro de 2026

Onde — Nos 20 estabelecimentos participantes

Preço — R$ 29 por lanche do festival

Site — festivaldocachorrao.com.br