A magia do Natal tomou conta de Maringá na noite deste sábado, 14. Mesmo após o alerta de chuva e a chuva registrada durante o início do evento, a abertura da Maringá Encantada 2026 foi um sucesso e reuniu mais de 20 mil pessoas nas praças da Catedral e Renato Celidônio. Entre luzes, música e personagens que marcaram gerações, famílias viveram momentos de alegria e emoção. A Orquestra Filarmônica Aruna abriu a programação com um repertório que mesclou clássicos e sucessos populares. A harmonia de violinos, violoncelos e outros instrumentos deu o tom de uma noite especial, marcada pelo reencontro da cidade com o espírito natalino.

Um dos momentos mais aguardados da noite foi a chegada do Papai Noel, que, ao lado da Mamãe Noel e dos duendes, protagonizou uma apresentação que despertou sorrisos e renovou a magia do Natal. Entre as crianças que esperavam ansiosas estava Laura Nakamura, de 8 anos, que veio de Rolândia com os pais especialmente para acompanhar a chegada do bom velhinho. Encantada com a apresentação, ela resumiu a emoção do encontro: “Foi legal. Eu estou feliz de ter vindo e ter visto eles dançando e cantando.”

Durante a abertura, o prefeito Silvio Barros destacou que a Maringá Encantada representa um momento de alegria e renovação para a cidade, após os estragos provocados pelo tornado. Ele agradeceu o trabalho dos servidores municipais, das equipes da Copel, do Exército e dos voluntários que ajudaram na recuperação do município. “Nós estamos aqui em um momento de alegria, de virada de chave, depois de tudo que a gente passou na semana passada. Mas eu não posso deixar esse momento de registrar um agradecimento.”

O prefeito também ressaltou a união da população diante das dificuldades e a capacidade de Maringá de transformar momentos desafiadores em demonstrações de solidariedade. “É uma cidade que encanta! Uma cidade que transforma! Uma cidade que a gente ama. O encanto não é magia. O encanto é a capacidade que essa cidade tem de encantar todas as pessoas que vêm aqui.”

E, se a esperança tem trilha sonora, ela ganhou voz com o Jota Quest. Ao som de Dias Melhores, a banda levou o público a cantar em coro esse e outros sucessos que atravessam gerações. Após o tornado que atingiu Maringá, a canção ganhou um significado ainda mais especial, como um convite para acreditar na força do recomeço. Para o vocalista Rogério Flausino, a apresentação simbolizou a união da cidade diante das dificuldades. “Comunidade vive junto, passa pelos perrengues junto e também reconstrói junto. É isso que a gente veio fazer aqui hoje, com música”.”

Mesmo com a chuva que antecedeu o show, o cantor celebrou a oportunidade de levar uma mensagem de esperança ao público. “Falar de coisa boa, falar de amor, falar de esperança, falar de amizade, de união. E de dias melhores, como a música diz.”

Com Rogério Flausino nos vocais, Marco Túlio na guitarra, Márcio Buzelin nos teclados, Paulinho Fonseca na bateria e PJ no baixo, o grupo transformou a Praça da Catedral em um grande coro. O show começou com Na Moral, seguiu com sucessos como Encontrar Alguém, Fácil e Só Hoje e terminou com releituras de clássicos de Tim Maia.

Entre os fãs estava Maristela Azevedo, de Apucarana, que chegou às 14h30 e nem mesmo a chuva a fez desistir de acompanhar a banda que embala sua vida desde a adolescência. “Muita gente ficou aqui, firme e forte, na chuva mesmo. Foi para refrescar”, brincou. Entre tantos sucessos, ela aguardava especialmente por Só Hoje. “Sou fã pra caramba. Essa música é demais, tem um significado especial”, contou. Quando a canção começou, Maristela não conteve a emoção.

A Turma da Mônica também conquistou o público. A passagem dos personagens pelo palco arrancou gritos e aplausos da plateia. Na Praça Renato Celidônio, o pocket show reuniu famílias em uma divertida aventura pelo Bairro do Limoeiro. Com a participação especial da Estrelinha Mágica, os personagens deram vida a momentos de alegria e interação, encantando crianças e adultos.

Entre as famílias estava a de Abeer Dayoub. “Foi muito legal, de verdade. Superou minhas expectativas, um espetáculo sensacional”. Para a filha, Franciela, ver de perto os personagens que tanto admira tornou a noite ainda mais especial. “Eu amo a Turma da Mônica. Foi muito legal, me diverti muito.”

No Bairro do Limoeiro, a fantasia ganhou vida em espaços dedicados à Mônica, Cebolinha, Milena, Cascão e Magali, além do Espaço de Inclusão e da Loja Oficial. Entre brinquedos, jogos interativos e cenários temáticos, os visitantes exploraram um universo de aventuras e descobertas. A Big Mônica, de 4 metros de altura, a árvore de Natal de 15 metros e o túnel iluminado de 40 metros de comprimento se destacaram entre as atrações. A Casa do Papai Noel também abriu as portas para receber sonhos e desejos.

Mais do que uma festa, a abertura da Maringá Encantada marcou uma noite de encontros, memórias e esperança. Crianças descobriram a magia dos personagens, enquanto famílias reviveram lembranças da infância. Para a professora Kênia Bonfim, de Loanda, a visita ao Bairro do Limoeiro ao lado da filha Laura foi uma viagem no tempo. “A Turma da Mônica fez parte da minha infância e continua presente na minha rotina como professora. São coisas que remetem à infância.”

Ela também elogiou o Espaço de Inclusão, que oferece um ambiente de acolhimento e regulação sensorial. “Achei esse espaço muito interessante, algo inovador e diferente para as crianças”, destacou. Para Laura, a emoção foi ver a fantasia ganhar vida. “Eu vi na TV e agora estou aqui. Amei ver o show da Mônica.”

Horário de funcionamento: Os espaços estarão abertos de terça-feira a domingo, com fechamento às segundas-feiras para manutenção e preparação das atrações. Às terças e quartas-feiras, o funcionamento será das 16h às 22h. De quinta-feira a domingo, o público poderá visitar o circuito das 15h à meia-noite. Excepcionalmente, nos dias 24 e 31 de dezembro, o atendimento será das 8h às 16h.