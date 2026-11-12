Vila Gastronômica da Maringá Encantada terá 10 operações em cenário inspirado nos quadrinhos

Um pórtico da Turma da Mônica marca a entrada da Vila Gastronômica da Maringá Encantada 2026. Do outro lado, o público vai encontrar fachadas que lembram páginas de histórias em quadrinhos, com uma cena diferente em cada operação. Em sua terceira edição, a Vila abre neste sábado (14), junto com a programação de Natal da cidade, e segue até 6 de janeiro de 2027, no entorno da Praça Deputado Renato Celidônio.

A Turma da Mônica é, pela primeira vez, o tema oficial da Maringá Encantada. A Vila acompanha a programação deste ano com um novo projeto de arquitetura e cenografia, assinado por Erick Uttida, do ARQ.CE Studio, em parceria com a Bússola Eventos, empresa maringaense que é referência nacional na produção de eventos gastronômicos. Chalés e estações terão fachadas inspiradas nos gibis, sob nuvens cenográficas e guirlandas de Natal.

Logo depois do pórtico, a Rootella Eventos vai assar costela no fogo de chão, em uma roda gigante. O Paraibar leva à Vila pratos da cozinha nordestina, como acarajé, baião de dois e escondidinho. Haverá também espetinhos, pastéis, crepes feitos na hora e uma estação dedicada à batata frita, em parceria com a McCain, maior fabricante mundial de batatas fritas congeladas. No Hotdog Buffet, o cliente monta o próprio cachorro-quente. Entre os doces, a Euzeni vai servir fatias de bolo recheadas e bombons de morango.

A Vila ocupa 1.800 metros quadrados e terá decks, cinco tendas com mesas e cadeiras, área de recreação infantil, fraldário e espaço para amamentação. A organização estima receber mais de 100 mil visitantes em 54 dias de funcionamento.

“O pórtico funciona como a capa de um gibi. Depois que você passa por ele, cada fachada mostra uma cena diferente. A ideia foi trazer o tema deste Natal para dentro da Vila de um jeito que o público pudesse descobrir aos poucos, enquanto caminha e escolhe onde comer”, diz Guilherme Oliveira, diretor de operações da Bússola Eventos.

A Vila é realizada pela Abrasel Noroeste do Paraná, vencedora do Chamamento Público nº 287/2026 da Prefeitura de Maringá. A entidade divide com o Visite Maringá a curadoria gastronômica. O Visite também atua na divulgação, no acolhimento dos visitantes e no suporte aos operadores.

A Bússola Eventos concebeu a Vila e responde pela organização, da montagem à gestão diária do espaço. A iniciativa tem ainda o apoio da ACIM, da Prefeitura de Maringá e da Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo.

Serviço | Vila Gastronômica da Maringá Encantada 2026

Quando — De 14 de novembro de 2026 a 6 de janeiro de 2027

Onde — Entorno da Praça Deputado Renato Celidônio, em Maringá

Horários — De segunda a sexta-feira, das 18h à meia-noite. Aos sábados e domingos, das 11h à meia-noite. Pode haver horários especiais nas festas de fim de ano.