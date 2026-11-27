Os DJs Bugalu, Agnaldo Vieira e André Fiori (Kalahari de Londrina), prometem uma noite de muita agitação neste sábado, 28, a partir das 21h .

Para os amantes de discoteca vai ser uma noite de “revival”, quem não se lembra das noites na Kalahari. “As músicas que marcaram época estarão de volta na pista da Prime Ritmos. Uma noite para relembrar e matar a saudade da Kalahari,” diz o DJ Agnaldo Vieira, residente da boate entre 1989 a 92, a época instalada na praça Raposo Tavares.

Os interessados nos ingressos, mesas ou camarotes podem acessar o site.